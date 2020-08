Estos actores estaban contemplados para encarnar a algunos personajes de "Vecinos”

View this post on Instagram

#vecinos ♥️ Reposted from @eliassolorio Llegaron los #xvaños de #vecinos @vecinosoficial @laloespanaoficial @mayrinvillaneva @octavioocaa @macariaactriz @anaberthaespinoficial @moisessuarezoficial @macariaactriz @darioripollh @mknlopez @dannyelaperea @larox07 @vadhird cesarbonooficial @canalestrellas #festejo #tv #television #15años #myjob #producer #productor #tvproducer #televisa #mood #good #instamood #instagood #gracias #agradecido #insta #instagram #photo #photography #fotografia #fotografia #fotodeldia #misvecinos – #regrann