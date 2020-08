Hospitalizan a Lalo Mora tras presentar síntomas de Covid-19

Lalo Mora, conocido como ‘El Rey de Mil Coronas’ fue hospitalizado de último momento debido a presentar síntomas de Covid-19, así lo dio a conocer en sus redes sociales su hijo, Lalo Mora Jr., líder de la agrupación Los Herederos de Nuevo León.

“Querida gente, familia, amistades y fans de don Lalo Mora, ‘El Rey de Mil Coronas’: en este momento mi papá se encuentra hospitalizado por supuestos síntomas de Covid-19. En unos momentos nos entregan resultados y primero Dios salga negativo. Les manda saludos y está contento por todas las muestras de cariño”, relató Lalo Mora Jr. a través de su cuenta de Facebook.

En el video compartido en sus redes sociales, el hijo de Lalo Mora dejó ver el momento exacto en el que sostiene una llamada telefónica con su padre, quien a pesar de encontrarse hospitalizado le asegura que se encuentra en buenas condiciones.

“No pasa nada hijo, soy macizo. Salúdame a todos mis compadres a los que me hablaron y a mi público, a los que me quieren y no me quieren, dijo ‘El Rey de Mil Coronas’.

Querida gente familia, amistades y fans de Don Lalo Mora El Rey de Mil Coronas en este momento papá se encuentra hospitalizado por supuestos síntomas de Covid en unos momentos nos entregan resultados y primero Dios salga negativo, les manda saludos y está muy contento por todas las muestras de cariño, de antemano gracias 🙏🏻 Publicado por Los Herederos De Nuevo León en Lunes, 17 de agosto de 2020

