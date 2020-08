Karol G impacta en un crop top blanco con chamarra roja de latex

View this post on Instagram

Celebro todas y cada una de las cosas que me pasan con igual importancia y espero no perder nunca ese don de sorprenderme 🙏🏽❤️🌹 Mi familia, mis amigos, mi equipo, mi disquera, mis seguidores, WOW ❤️🌹 Me siento bendecida de tener tantas personas que trabajan conmigo y se suman al éxito de este proyecto… Ayer fueron 5 en @premiosjuventud y espero Que vengan muchos más 🌈🌟 GRACIAS A TODOS💖 Los Amo !!!