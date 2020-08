Niurka revela mala experiencia con Edith González

Niurka dio de qué hablar durante su participación en el programa de entrevistas En casa con Mara, bajo la conducción de Mara Patricia Castañeda.

La actriz y cantante cubana habló de su carrera y de cómo salió de Cuba para comenzar una nueva aventura en México.

Sin filtros al hablar, la vedette tocó temas como su relación con el productor Juan Osorio: "Juan con su ética y yo con mi irreverencia… somos unos monstruos".

Niurka habló del bullying y el acoso sexual, pero lo que más generó polémica fue cuando tocó el tema de Edith González, con quien trabajó en la telenovela Salomé en 2001; además ambas hicieron el papel de Aventurera, el musical junto a Carmen Salinas.

“Tengo recuerdos muy feos, todos y mira qué en mi religión a las personas que se van, se les trata como espíritus. y cuando se hacen las misas se le mencionan. Me tocó vivir una experiencia negativa en Salomé, no todo lo que brilla es oro, fue muy feo. Tanto en Salomé como Aventurera ambas hicimos un gran trabajo", dijo Niurka.

Agregó, "no se está hablando profesionalmente, sino humanamente. Esa fue una historia horrible con un maltrato, fue una historia horrible de abuso, maltrato, groserías, menosprecio, fue muy feo. Y yo lo conté, a otras le pasó igual con la difunta Edith González , porque no le podías poner a lado una mujer bella y talentosa, le daba la queja a Emilio Azcárraga".

Señaló que en las grabaciones de la telenovela, ella escuchó todo lo que decía la actriz ya fallecida en los camerinos.

"Estaba despotricando de Juan (Osorio) que decía cómo un feo andaba con una p… Después salimos las dos de nuestros respectivos camerinos y cuando cruzamos la puerta me dijo: 'Hola amiga, ya a trabajar, que aburrimiento tantas horas de espera'. Yo no lo podía creer, era una extraordinaria actriz pero hasta en la vida real", reveló en el canal de YouTube de la periodista.

“Lo soy y lo seré (Aventurera), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra, y lo voy a seguir diciendo, y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo, porque no soy hipócrita”.

Sus palabras llamaron la atención de Carmen Salinas, quien comentó: “Se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. Ya, tú eres la mejor”.

Frases de Niurka

"Yo perreo con Daddy Yankee, con el otro… pero explícame en qué etapa musical de la vida de la música le habían faltado tanto respeto a la mujer en la música con las composiciones, cuántas mujeres en la historia le habían faltado al respeto".

"Hace 15 años me quisieron cog… también, porque estaba muy linda, y yo les dije que no, a cambio de un personaje o de una oportunidad. Eso pasa en todos lados, tú lo das si tú quieres, pero después de doce años, no te quejes wey".

"Seamos honesto en la vida, seamos cívicos, transparentes, reales y auténticos; no seamos tan hipócritas, frívolos y mustios, estoy hablando de mujeres y hombres".

"No puedes poner una demanda doce años después, después de que eres una estrella, porque quiere decir que sí las diste… yo no las di".

"El bullying me lo pasó por el arco del triunfo".

"Todas las traiciones son por un interés".

"Aquí la única vulgar soy yo, tú no mija", dijo al referirse a su hija Romina.

