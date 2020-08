Adamari Lopez posa en un mini vestido de encaje negro que luce hermoso en chaparritas

Adamari Lopez siempre enamora en televisión presentando looks muy coquetos, pero también muy favorecedores para las mujeres curvy y las chaparritas. Tan solo tienes que hallar las prendas adecuadas, como ella, para brillar a donde quiera que vayas.

La web de moda WHO WHAT WEAR enfatiza en que los vestidos tipo camisón holgados no son los más favorecedores para las chaparritas. En cambio, son geniales aquellas prendas más ceñidas al cuerpo y cortas, tal cual esta opción de Adamari Lopez.

Adamari Lopez luce un mini vestido verde esmeralda y desafía a quienes la critican Cada vez luce más delgada

Adamari Lopez enamora con un mini vestido de encaje negro

La conductora de Un nuevo día, en Telemundo, irradió belleza y sensualidad usando un mini vestido de encaje negro, con mangas holgadas y zapatos negros de plataforma, siendo un estilo que pueden replicar sus fans.

Adamari Lopez luce su delgada figura en un leggings fucsia después de hacer ejercicio Entrena junto a su amor, Toni Costa

Lo recomendable cuando somos chaparritas, es usar conjuntos y prendas de ropa con pocas capas. Un traje de dos piezas con short y blazer, como lo llevó Adamari Lopez en una pasada ocasión, es muy favorecedor. De esta forma, las piernas se verán mucho más largas y estilizadas.

En lo que va de 2020, Adamari Lopez ha transformado su imagen y su salud, ya que incorporó a su vida diaria rutinas de ejercicio y un plan de alimentación saludable, con lo que ha inspirado a sus fans a cuidar también de su salud.

Así que si eres chaparrita y quieres lucir tan hermosa como Adamari Lopez, no dudes en probar prendas similares a las que ella ha estado usando recientemente. Los vestidos que son sobre la rodilla y ajustados al cuerpo son favorecedores para las chicas que no son muy altas y quieren crear una silueta más alargada.

