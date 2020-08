Corona Capital Guadalajara se pospone hasta 2021

Todo parece indicar que los conciertos que aún están programados en la Zona Metropolitana de Guadalajara sufrirán más cambios.

Hace unos días el gobernado de Jalisco, Enrique Alfaro, prohibió la realización de eventos masivos para los meses de agosto, septiembre y octubre; además, analizarán si se extiende el plazo hasta diciembre.

Ante este panorama, el Corona Capital Guadalajara que tenía programado -inicialmente- el festival para el mes de mayo y después notificó que sería en septiembre; ahora, toma la decisión de posponer el evento hasta el 2021 ante la incertidumbre para la reactivación de los conciertos en vivo en la República Mexicana.

Algunas agrupaciones ya habían cancelado su participación, ante la alerta sanitaria en el mundo.

La empresa de entretenimiento trabaja para mantener el mayor número de bandas en estas nuevas fechas y pronto confirmarán el lineup completo.

Corona Capital Guadalajara tendría nueva sede en la Arena VFG. Hay que esperar si se mantiene la misma sede y parte del lineup.

Dudas ante el cartel para 2021

Por lo pronto, Ocesa anunciará más adelante qué cambios habrá en el cartel que se tenía programado para este 2020.

The Strokes, Kings Of Leon, Foals, The Hives, Blondie, Death Cab For Cutie, Of Monsters And Men, Rüfüs Du Sol, Nick Murphy Fka Chet Faker, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Miami Horror, Young The Giant, X Ambassadors, Andrew Bird, Friendly Fires, Digitalism, Little Dragon, Alunageorge, Washed Out, The New Regime, Real Estate.

Wild Nothing, Beach Fossils, Whitney, Rufus Wainwright, Bea Miller, Gordi, The Tallest Man On Earth, Betty Who, Shura, Bahamas, Monolink, Soccer Mommy, Waxahatchee, Cass Mccombs, Julia Holter, Caroline Polacheck, Margaret Glaspy, Boombox, Savoir Adore formarán parte del line up.

