Ricardo Margaleff bromea de la 'nueva anormalidad' en Una familia de diez

Una familia de diez, producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, estrena su cuarta temporada el próximo 23 de agosto en la televisión mexicana. El elenco se adapta a la nueva normalidad durante las grabaciones de la cuarta y lo que será la quinta temporada, que ya viene en camino.

“Se considera nuestra profesión como una actividad de primera necesidad, porque hay que llevarle entretenimiento a la gente, y continuamos trabajando en Televisa, solo paramos poco más de un mes, pero tuvimos que regresar a grabar las últimas escenas de la telenovela Te doy la vida, pero no he arado de trabajar con un montón de protocolos de seguridad y de cuidado. En el intermedio ya estábamos con algunas lecturas para iniciar las grabaciones de la cuarta temporada de Una familia de diez”, compartió Ricardo Margaleff quien da vida al personaje de Plutarco.

El actor añadió, “la producción de Jorge Ortiz de Pinedo ha tomado todas la precauciones y medidas que te puedas imaginar, como el uso obligatorio de cubre bocas y caretas a todo momento; los actores única y exclusivamente se retiran la careta y cubrebocas al momento de grabar, porque hasta dentro de los ensayos debemos portarlos”.

El actor puntualizó que esta “nueva normalidad”, debe nombrarse como “nueva anormalidad”.

“Cuando no tenemos cubrebocas no podemos hablar, lo único que podemos decir es al momento que dicen: ¡Acción! En cuanto se corta nos volvemos a cubrir, además hay sanitizantes al salir y entrar de los camerinos, por eso nos dieron un kit de limpieza y desinfección. Ha sido complicado, dicen que es una nueva normalidad y yo creo que es una nueva anormalidad, porque si está complicado trabajar así. Hay algunas escenas de contacto que se tuvieron que eliminar, que no se están haciendo para evitar cualquier riesgo, pero logramos la cuarta temporada y ya viene la quinta temporada”, adelantó Ricardo.

La nueva temporada consta de 13 capítulos y es protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano,Zully Keith, Ricardo Margaleff, Daniela Luján, Andrea Torre, Mariana Botas, Moisés Iván Mora, Carlos Ignacio,Camila Rivas y Tadeo Bonavides.

“Siempre he estado muy agradecido con mi personaje de Plutarco, que me ha dado muchísimo, a quien le he puesto mi energía talento y deseos de hacer bien las cosas”.

Los contenidos en la televisión abierta, el cable y las plataformas digitales se siguen diversificando para una gama amplia de público.

“Hay público para todo pero la familia mexicana y la latina de todas partes del mundo, quienes están recurriendo a programas cómicos mexicanos, entre ellos, uno de los más queridos es Una familia de diez. El programa no pretende absolutamente, más que hace reír y entretener a la familia. Hay contenidos para todas las plataforma, desde la televisión abierta hasta las plataformas, porque la gente está demandando mucho contenido”, puntualizó el actor que celebra los 12 años del programa en la pantalla chica.

En esta nueva temporada, habrá diversas sorpresas. Entre ellas, el regreso de un integrante muy especial de la familia. Además, habrá participaciones especiales de importantes figuras ese darán increíbles y divertidas situaciones.

¿De qué tratara la nueva temporada?

Después de su exitosa tercera temporada, vuelve la familia más querida de México con más aventuras y ocurrencias. Plácido se librará finalmente de Don Justo,pero tendrá que pagar un alto precio. Renata le dará un a lección ala familia dejando de limpiar y lavar. Plutarco y Gaby tendrán una discusión que podría dejara Justito ante la duda de decidir con quién quedarse.

Nena se verá en serios aprietos al tener que suplir a varias maestras el mismo día y a Aldolfo se le cruzará una mujer que le hará perder los estribos. Victoria estará a punto de ser expulsada de la escuela.

Carlos podría regresar nuevamente al clóset. Don Arnoldo comerá nuevamente todo lo que vea a su paso, dejando a la familia con más hambre que nunca y Martina encontrará el amor con un hombre de su altura.

Estreno cuarta temporada

23 de agosto a las 20:30 horas por Las Estrellas; los episodios llegan cada domingo.

