Ana Patricia Rojo recuerda la fuerte bofetada que Leticia Calderón le dio en ‘Esmeralda’: "Me dejó sorda"

A lo largo de sus más 30 años de exitosa trayectoria, Ana Patricia Rojo ha actuado numerosas escenas llenas de drama en las que ha recibido potentes cachetadas, pero hay una bofetada en especial que no ha podido olvidar por el dolor que le causó y fue la que Leticia Calderón le dio hace más de dos décadas para una secuencia en Esmeralda.

La potente cachetada que Leticia Calderón le propinó a Ana Patricia Rojo en Esmeralda

Durante una reciente transmisión en vivo en el canal de YouTube de Tlnovelas, la actriz reconocida como una de las mejores villanas de la televisión mexicana se abrió sobre su experiencia filmando el teledrama protagonizado por Calderón y Fernando Colunga en 1997.

En su relato para el segmento Cuando grababa, reveló que la protagonista le asentó una cachetada para una escena en esta novela que la marcó de por vida debido a la intensidad del golpe que le dejó padeciendo algunas secuelas en el momento además de dolor.

“Lety Calderón me ha dado una cachetada que todavía la recuerdo”, destapó la intérprete de 46 años. “Me dejó sorda durante un buen rato Así como ustedes la ven de dulce, de buena y de tierna, tiene una derecha poderosa”, afirmó.

La hija del fallecido actor Gustavo Rojo, que en este inolvidable melodrama fue la malvada ‘Georgina’, contó que en la producción habían ofrecido hacer la bofetada con “truco” para que no sufriera ninguna secuencia pero ella rechazó la oferta sin imaginarse que su colega le daría una de las cachetadas más fuertes que ha recibido en su vida.

“No saben el tipo de cachetada que me pegó… Me dejó roja (el pómulo). Las siguientes escenas ya no las pude hacer porque no tenían que ver con la cachetada y tenía toda la cara marcada, el oído me zumbaba”, relató.

Tras el porrazo, el equipo de Televisa le propuso obtener atención del servicio médico, pero Ana Patricia se mantuvo profesional en el set y continuó como si nada hubiera ocurrido a pesar de que estaba adoleciendo.

“Me dijeron ‘quieres ir al servicio médico’. Y yo como que quise hacer que no era tan grave pero sí fue muy intensa. Esa cachetada la recuerdo particularmente”, enfatizó la estrella, quien además precisó que siempre tuvo una relación muy buena y de respeto con Leticia Calderón.

Durante la transmisión, Ana además dijo que Sonia Infante y Coraima Torres también le propinaron cachetadas que recordará de por vida; especialmente con Torres, con quien vivió una situación sumamente dolorosa y particular pues recibió siete potentes bofetadas para una escena de María Emilia, querida que el director pidió repetir.

“Me dio siete cachetadas y cuando terminó la escena, que fue muy intensa y muy fuerte porque éramos hermanas, resulta que viene el director, blanco y pálido, y me dice: ‘hay que repetirla”, rememoró.

