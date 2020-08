Selena Gomez tiene el vestido de flores con tirantes perfecto para el clima cálido

Selena Gomez está en la boca de todos en este momento. Su nuevo sencillo con Blackpink se estrena el 28 de agosto y su nuevo show de cocina en HBO Max también llegará a las pantallas para complacer a los fans de la ex chica Disney.

Selena Gomez en un mini vestido de lencería blanco deja el escenario en llamas La cantante y actriz ha dominado por años la cartelera musical

Desde que apareció en Los Hechiceros de Weberly Place, Selena 'hechizó' a los televidentes y se ganó una de las bases de fanáticos más grande y positiva de entre cualquier cantante de su generación, apoyando cada proyecto en los que se involucra, ya sea una película, canción o su reciente línea de maquillaje.

La moda es otro de los campos donde domina Selena Gomez. Ya sea sobre el escenario o disfrutando un día casual en el parque, se viste para impresionar. En unas fotos que resurgieron en las redes sociales, la intérprete de Hands to myself sale de la mano con su ex pareja, The Weeknd, llegando a un festival.

Selena Gomez brilla con un vestido floral veraniego

Selena tiene puesto un vestido veraniego de estampado floral y tirantes, perfecto para un clima cálido y al aire libre. Lleva unos tenis blancos, los de moda para la época, y su cabello suelto. Tiene una bandana en el cuello de la misma tela del vestido.

The Weeknd, quien ahora es pareja de Bella Hadid, la toma de la mano de manera amorosa, en ese entonces estaban muy enamorados y hasta se hablo de boda, pero no todo salió como los fanáticos esperaban.

