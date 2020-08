Edgardo del Villar impacta con radical cambio tras su lucha contra el cáncer

Edgardo del Villar impactó con su radical cambio tras la dura batalla que enfrenta contra el cáncer. Por medio de un video, el conductor de Telemundo mencionó que se retirará un tiempo de la televisión para enfocarse en su salud.

"He decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil, ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla contra el cáncer", mencionó Edgardo del Villar, quien formó parte de Telemundo 47.

Cabe destacar que en octubre de 2019, Edgardo del Villar anunció que había vencido al cáncer en una primera batalla de su tratamiento, pues meses antes fue diagnosticado con tres tumores cerebrales, que le fueron extirpados. Sin embrago, el conductor tendrá que someterse a un nuevo tratamiento médico y aunque no dio más detalles afirmó que con las oraciones y buenos deseos de sus seguidores podrá salir adelante.

"Con sus oraciones, con sus buenos deseos podré salir adelante y por favor continúen en contacto conmigo, cuando pueda les estaré compartiendo información sobre este progreso, yo continuaré mandándoles bendiciones, mandándoles muchísimo cariño y muchísima buena vibra. La vida tiene ciclos que se abren y también otros que se cierran y nos dejan lecciones que siempre apreciaré pero estos ciclos", afirmó.

