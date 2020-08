VIDEO: Galilea Montijo se burla de Martha Figueroa por aparatosa caída

Galilea Montijo es una de las conductoras más polémicas de la televisión mexicana, quien constantemente da de qué hablar por sus declaraciones y publicaciones en redes sociales. Pero en esta ocasión, la presentadora impactó al burlarse de la periodista de espectáculos, Martha Figueroa durante el programa Hoy.

Martha Figueroa participó en el juego "Salva la rola", donde sufrió una caída que causó las risas de todos pero quien no pudo controlar las carcajadas fue Galilea Montijo, quien no pudo seguir presentando el juego debido al ataque de risa que tenía. "Ay que risa, que delicia y uno con incontinencia", mencionó Galilea, quien no podía parar de reír.

Durante el juego Salva la rola, los conductores deben correr hacia el micrófono para terminar de cantar el tema que les ponga la producción pero lo deben hacer repletos de salvavidas, lo cual lo hace más difícil.

En el video publicado por el canal de YouTube del programa Hoy se puede ver como Paul Stanley avienta a Lambda García, quien a su vez pierde el control y avienta a Martha Figueroa, quien no se podía levantar.

