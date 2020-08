Maluma saca los 'trapitos al sol' de Papi Juancho

Durante casi una década Maluma se ha hecho conocer en el mundo del entretenimiento como el Pretty boy, pero el colombiano ya está en otra etapa de su vida y decidió dejar en el pasado a ese Maluma para convertirse en Papi Juancho.

El artista de la música latina lanzó su quinto álbum titulado Papi Juancho. El colombiano que se había alejado de sus redes sociales toda la semana, reapareció en Instagram live con el anuncio especial de su nueva producción la cual creó con su equipo de productores y co-compositores durante la pandemia.

El cantante urbano decidió hacer algo por primera vez, que fue entrevistar al propio Papi Juancho para compartir qué tan bien o mal se llevan.

"Tengo un personaje, les voy a decir la verdad nunca había entrevistado a nadie en mi vida y hoy tengo a un personaje, aquí en frente, este cabrón me está volviendo loco, pero me dijo que tiene unas cuantas cosas que contar y decir", dijo Maluma.

Durante diez minutos, Maluma se convirtió en una especie de reportero que le sacó los "trapitos al sol" al irreverente nuevo personaje de la música.

Maluma señaló que aquel Dirty boy creció y se convirtió en Papi Juancho, "el baby de babies".

Revelaciones de Maluma vs Papi Juancho

Maluma disfrutó la entrevista que realizó a su personaje, que de alguna manera fue el pretexto para aclarar ciertos rumores que lo han seguido en las últimas semanas.

"Llevo mucho tiempo haciendo música, así que sería una falta de respeto no mostrarle a mi público todo lo que he hecho, la verdad. No quiero guardarme nada, al final del día, yo me muero (…) y esta es la triste realidad. El sello disquero, los productores y todo el mundo se va a llevar el billete, yo tengo que sacar la música ya [risas]. Hay que disfrutarla en vida", le dijo Papi Juancho a Maluma.

"¿Cómo así? Nunca me he ido (de los conciertos)… voy a vender más boletos que tú Maluma baby, no te asustes".

"Miren les voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa a ti papo, todas las críticas que me tiren a mí, pues inmediatamente se convierten en bendiciones. Así que muchachos, pues sigan criticando les llevo la buena a todos, full energía positiva, pero haters, escuchen pues, apunten los haters: por más mala onda que me tiren, más buena vibra yo voy a tener y voy a seguir ganado , ya sabrán si siguen odiándome".

"No me importan los paparazzi, ya sé que no se les escapa nada, pero no tengo nada que ocultar".

Maluma: "Nos traes loco con esos de los noviazgos", a lo que respondió Papi Juancho: "Papi, como siempre lo he dicho, soy un man enamorado de la vida, soy un hombre enamorado, si no como crees, entonces de dónde saco tantas musas".

Nueva etapa

Papi Juancho cuenta con 22 canciones creadas en este tiempo de cuarentena entre Medellín y Miami, es el resultado de muchos años de trabajo y la evolución del alter ego de Maluma, el Dirty Boy que ya creció y ahora es Papi Juancho.

“Este álbum es muy especial para mí, es mi esencia, con lo que crecí, la música que disfruto con mis amigos. En el disco está mi gusto personal a nivel de reguetón, por eso quise invitar a los artistas que me han inspirado. Es una producción que hice con mucho amor para complacer a mis seguidores, pero también, para satisfacerme a mí mismo. Quiero que la gente lo disfrute, que lo gocen: esta es la esencia de Papi Juancho”, comentó el artista.

