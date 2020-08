Muere Arnold Spielberg, padre de Steven Spielberg a los 103 años

View this post on Instagram

#Repost @amblin⁣ • • • • • •⁣ After more than a century of contributions and commitment to his family, friends, and career, Arnold Meyer Spielberg passed away of natural causes on August 25, 2020. He is survived by his children, including film director Steven Spielberg, stepchildren, grand and great children, and countless adoring cousins, nieces and nephews.⁣ ⁣ Our deepest condolences to the Spielberg family.