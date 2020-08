Hija de Andrea Legarreta cambia de look y luce idéntica a la conductora

Cambiar de look se ha vuelto popular en estos últimos meses de confinamiento por la pandemia, y Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, no escapó de esta tendencia. La adolescente, que acaba de cumplir 15 años, ha sido muy conservadora siempre con el look de su melena pero ahora decidió 'refrescar' un poco su apariencia para parecerse aún más a su mamá.

Hija de Andrea Legarreta luce hermosa con su nuevo look

En su más reciente publicación en Instagram, Mía Rubín reapareció con el cabello más rubio que en el pasado, dejando ver su cabello ahora con un tono castaño claro con luces doradas sutiles, que forman un hermoso tono bajo el sol.

"La lluvia solo es confeti del cielo", escribió en el post de Instagram, donde posó con el cabello suelto y rizado, luciendo una sudadera negra.

Todos los seguidores adoraron este look de la hija de Andrea Legarreta y la llenaron de halagos:

@cynthiaurias Qué belleza

@bennyibarra Eres muy hermosa ahijada mía.

@lapaelladedonjuan No se vale abusar de la belleza!

@lucianamorancauduro Estás hermosa

@lalouvier Pero qué preciosa Mía!!

En abril, cuando festejó sus XV años en casa junto a sus padres y a su hermana Nina en confinamiento por el Covid-19, lucía el cabello castaño oscuro, muy distinto al que luce en la actualidad.

Pero sea rubia o tenga el cabello oscuro, la hija de Andrea Legarreta brilla con luz propia con su carisma y talento. También se ha convertido en toda una referencia de moda para las más jóvenes con los looks que comparte en su galería de Instagram.

