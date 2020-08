Ludwika Paleta explota contra empleados de cafetería ¡La destrozan en redes!

Ludwika Paleta causó polémica en redes sociales al publicar un tuit en el que acusó a los empleados de una cafetería de impuntuales. Sin embrago, no esperaba que diversos usuarios de Twitter la criticaran y también exhibieran que la actriz peca de impuntual.

La actriz de 41 años de edad se quejó de que la sucursal de Starbucks dentro de una plaza comercial estuviera cerrada a las 8:20 de la mañana cuando "se supone que abre a las 8". Por lo que decidió usar las redes sociales para exhibir a los empleados de la cafetería.

Ludwika Paleta confiesa que pensó en dejar la actuación: "Había muchas cosas que no me gustaban" La actriz debutó en la pantalla chica con la exitosa telenovela infantil "Carrusel".

"Los dueños de Starbucks de Gran Sur que se supone abre a las 8 am, sabrán que a las 8:20 está cerrado y no hay nadie?…Los empleados ni sus luces", escribió Ludwika Paleta, quien recibió decenas de críticas y señalamientos de que ella también es impuntual.

"20 minutos no es nada para lo que ustedes los artistas nos hacen esperar en ruedas de presa en ocasiones. Aún recuerdo cuando llegaste más de una hora tarde a una rueda acá en Monterrey verdad", escribió el reportero de espectáculos Alfonso I. Pérez Colunga.

Twitter

Pero eso no fue todo, pues también fue duramente criticada por diversos usuarios de redes sociales, quienes mostraron su molestia ante la publicación de Ludwika.

Todavía de que los dejan sin trabajo y sueldo por la pandemia, los reportas por no esta listos cuando tu quieres café, por eso tu también parate temprano y preparatelo en casa y lo llevas en un termo 🙄 — Patsy (@PatsyMacias) August 29, 2020

Las victimas de la secta de tu esposo Emiliano (NXIVM) llevan más de 2 años esperando justicia, 20 minutos no es nada pituka… — Carnero (@Centauri_1) August 29, 2020

¿Y que pretendes con este tuit, que los despidan por que no pudiste tomarte tu café? — Álex GL (@alexGL182) August 29, 2020

Como se te ocurre no estar a tiempo para cuando pase Ludwika, te encargo mucho la puntualidad !! 😆 — Valentin (@Valentesko87) August 29, 2020

Ante las críticas Ludwika Paleta publicó otro tuit en el que afirmó que no le sorprendían los señalamientos.

"Mucha agresividad en Twitter, como siempre. No sorprende. Pero…si yo no llego a mi trabajo puntual, me llaman la atención, como a todos. Claro que puedo conseguir un café en otro lado. Ese no era el tema. Saludos.", escribió Ludwika, quien continuó siendo criticada.

Twitter

También puedes ver: