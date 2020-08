Reina Letizia impacta con vestido de bordado floral y transparencias en cena muy elegante

View this post on Instagram

Leonor and Sofía and their parents King Felipe and Queen Letizia visited the birthplace of Fray Junípero Serra, a Roman Catholic Spanish priest and a Franciscan friar, and the Fray Junípero Serra Museum in Petra, Mallorca, on August 10, 2020😍💖🌴 Infanta Sofía suffered a fall at Marivent Palace in Palma de Mallorca one day earlier (on August 9), where she injured her right knee and received five stitches – that's why she was using a crutch🏥 – Leonor y Sofía y sus padres el Rey Felipe y la Reina Letizia visitaron el lugar de nacimiento de Fray Junípero Serra, un sacerdote católico y un fraile franciscano, y el Museo Fray Junípero Serra en Petra, Mallorca, el 10 de agosto de 2020😍💖🌴 La Infanta Sofía sufrió una caída en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca un día antes (el 9 de agosto), donde se lesionó la rodilla derecha y recibió cinco puntos de sutura – por eso estaba usando una muleta🏥 © Casa Real & Trendencias – #KingFelipe #KingFelipeVI #ReyFelipe #ReyFelipeVI #QueenLetizia #ReinaLetizia #PrincessLeonor #PrincesaLeonor #PrincessofAsturias #PrincesadeAsturias #InfantaSofía #InfantaSofíaofSpain #InfantaSofíadeEspaña #Spain #España #Mallorca #spanishroyalfamily #spanishroyals #lafamiliareal #lafamiliarealespañola #monarquiaespañola #royals #family #summer #verano