José Ron podría ser la pareja de Ariadne Díaz en “¿Qué le pasa a mi familia?”

No hay pa’ delante, ni pa’ tras, solo hay hoy, ahora, y aunque hoy se parezca a ayer o tal vez a mañana, hoy no volverá a ser, así que compártelo, adórnalo, disfrútalo, agradécelo y sobretodo VÍVELO! (Ahi les dejo fotito que nomás texto no deja )😘