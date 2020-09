Lucero revela los motivos por los que no ha regresado a las telenovelas

Con 40 años de una exitosa trayectoria artística que arrancó con apenas diez años de edad, Lucero se ha convertido en una de las artistas íntegras más respetadas y queridas en el medio artístico a nivel mundial.

Lucero se abre sobre sus fobias y recuerda cómo las enfrentó en “Soy tu dueña” La actriz protagonizó esta telenovela junto a Fernando Colunga.

Fue en 1980 que hizo su primera aparición en la televisión y de inmediato, la pequeña “Lucerito” se hizo con el corazón de la audiencia gracias a su talento y carisma. A partir de ese momento hasta la actualidad, la artista ha lanzado numerosas producciones discográficas, ha participado en distintas películas, programas televisivos y ha destacado especialmente protagonizando varias telenovelas.

No obstante, desde 2012, la “Novia de América” no ha actuado en ningún melodrama en México mientras su última participación en una producción de este género data de 2016, en Brasil; un hecho que ha mantenido expectantes a su auténtica legión de fieles.

Al respecto, en días recientes la cantante mexicana se sinceró y contó cuáles son las razones por las que no ha regresado a la pantalla chica a pesar de que ha recibido numerosas propuestas de exitosos productores.

Lucero devela por qué no ha regresado a los melodramas

Antes de arribar a los 51 años, Lucero otorgó una conferencia de prensa virtual para presentar su álbum Lucero 20 y 20 con el que festeja sus cuatro décadas de carrera con 40 de las mejores canciones de su repertorio que además representen su evolución estos últimos años.

Durante la convivencia en línea, la reconocida actriz y cantante respondió algunas preguntas sobre su amplia carrera en las que develó que el principal motivo por el que no ha regresado a las telenovelas es porque no ha llegado a sus manos un proyecto que la emocione.

Explicó que ha recibido muchas proposiciones actorales pero ninguna “la ha enamorado”. Asimismo, siente que en los últimos años, la música ha sido la que “más le ha apasionado”, además de que esta le permite tener más espacios, tiempos y libertad de crear.

“(…) Tengo muchas buenas propuestas de muchos productores (…) que me han propuesto hacer historias que probablemente no me han enamorado y no me han atrapado como para dar el ‘sí’ porque siempre digo que tengo que enamorarme yo del proyecto para poderlo hacer con toda mi alma y corazón”, confesó.

“Es verdad que tal vez no he encontrado el proyecto que me ilusione como personaje, al grado de entrar de nuevo a los foros, estamos en momentos diferentes en donde el público tiene muchas opciones y hay muchas nuevas producciones que se pueden ir contemplando; por ahora la música es mi gran compañera, es la que alivia muchísimas cosas tanto en mí como en el público”, admitió.

De igual forma, durante la rueda de prensa transmitida en vivo a través de su canal de YouTube, la intérprete de Electricidad enfatizó que el trabajo actoral también es muy absorbente.

“A veces la actuación puede ser más absorbente. Ya sea, por ejemplo en teatro (…), siento que el teatro es muy absorbente, siento que el teatro es donde te conviertes en parte de un engranaje en el que las cosas no paran”, especificó.

“Estás todos los fines de semana o todos los días que sean las funciones atado a la onda del profesionalismo y de estar entregado a lo que es una obra de teatro. Sucede igual, y me ha pasado a mí, con las telenovelas en que son muchos días, mucho tiempo de grabaciones metidos en foros, en locaciones es un trabajo muy extenuante y agotador”, señaló.

No obstante, Lucero reconoció que está al tanto de que sus fieles fanáticos anhelan con ansias volver a ver en la piel de algún entrañable personaje como ‘Valentina Villalba’ en Soy tu dueña. Del mismo modo, aclaró que “no descarta la actuación” y “está siempre en espera”.

“Claro, (actuar en novelas) da un resultado precioso y que te acerca muchísimo al público y es algo que no se puede dejar de hacer. Yo siendo actriz y teniendo esta línea tan directa con mi público sé que siempre hay la ilusión de mi parte y de parte de la gente de que haga una nueva novela, de hacer una serie de hacer algo que otra vez nos conecte en la parte de la actuación que a mí me libera muchísimo”, afirmó.

Por último, indicó que ella no puede definirse únicamente como cantante o actriz sino como artista, porque ambas facetas han sido fundamentales en su crecimiento y desarrollo en el mundo del entretenimiento.

“Para definir mi carrera habría que decir que artista porque es difícil decidir si soy solamente actriz o solamente cantante, creo que soy las dos cosas y las disfruto por igual la verdad es que son una gran pasión para mí las dos (…)”, concluyó.

