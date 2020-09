Érika Buenfil revela sus "secretos" jugando 'yo nunca nunca'

Como buena 'tikokera', Érika Buenfil debe estar al día con las tendencias. Desde el maravilloso reto de los emojis, uno que dominó por completo, a todos los bailes del momento, la actriz puede hacerlo todo.

Érika Buenfil mueve la cadera y deslumbra en leggings negros La actriz encanta a sus millones de fans

En esta ocasión, entre sus últimas publicaciones, decidió sorprender a sus nueve millones de seguidores respondiendo algunas preguntas muy a la mexicana. La actriz, recordada por su papel en 'Marisol', jugó el 'yo nunca, nunca' pero enfocado en el comportamiento típico del mexicano.

Érika Buenfil cautiva con su nuevo video

En el reto, llamado 'Yo nunca nunca de un mexicano que se respeta', respondió de manera afirmativa a preguntas como "Yo nunca nunca: me llevé un centro de mesa de unos quince años o una boda, usé como pijama la playera de un partido político, guardé un guisado en el envase del helado, he bailado el payaso del rodeo, he tenido un calendario de la carnicería o la tienda de abarrotes, he comido el bolillo pal susto, he clavado un cuchillo para que deje de llover".

La actriz lo hizo todo con una sonrisa en el rostro, de seguro recordando hermosos momentos en los que hizo alguna de las cosas que señalaron en el juego, bajando sus dedos con cada respuesta afirmativa.

Como vestuario, siempre bella, utilizó una blusa ancha estilo tye dye. Un anillo de accesorio con una delicada cadena de oro, todo combinaba con su rubia cabellera y ligero maquillaje, ganando miles de halagos de sus fans, algo a lo que ya está acostumbrada.

Érika Buenfil: La reina del TikTok luce increíble al transformarse en la sensual Marilyn Monroe La actriz celebra que alcanzó los 9 millones de seguidores en la plataforma de TikTok

Entre bailes y retos, Érika Buenfil ha logrado dar un segundo aire a su carrera y darse a conocer a una nueva generación, quienes disfrutan con sus ocurrencias y burbujeante personalidad.

Te recomendamos en video