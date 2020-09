Kendall Jenner fascina en leggings negros a la cintura, mini chaqueta y sujetador deportivo verde lima

View this post on Instagram

Kendall, Hailey and Justine arrive/leave a restaurant in West Hollywood 9 september @kendalljenner @haileybieber @justineskye #kendalljenner #kimkardashian #kyliejenner #kourtneykardashian #krisjenner #metgala #vogue #fashion #versace #kendallandkylie #longchamp #lovemagazine #instagram #ınstagood #gigihadid #bellahadid #hendall #harrystyles #keepingupwiththekardashians #stormiwebster #style #celebrity #celebritystyle #jenners #victoriassecret