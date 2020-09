“La paloma”, la telenovela de Televisa que salió del aire tras la muerte de su protagonista

View this post on Instagram

Un día como hoy 14 de Agosto hace 24 años se estrenaba #LaPaloma una #telenovelamexicana producida por #JoseRendon para #Televisa en 1995. Fue protagonizada por #GerardoHemmer ✝️ y #MaiteEmbil, con las participaciones antagónicas del primer actor #ManuelOjeda y #ArsenioCampos. La telenovela terminó inconclusa por la muerte de su protagonista masculino Gerardo Hemmer. Es la única telenovela de Televisa que ha salido repentinamente del aire, quedando inconclusa en el capítulo 50