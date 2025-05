Arkadas, el pastor donado por Turquía, sorprende por sus habilidades de búsqueda

El perro pastor belga malinois nombrado Arkadas —que significa amigo— donado por Turquía tras la muerte de Proteo, cumplió este fin de semana dos años en México.

El perrito recién fue ascendido al rango de cabo, y ya se reporta listo para realizar labores de búsqueda de personas, actividad en la que destaca como si fuera la reencarnación de Proteo, el can del Ejército mexicano que falleció en septiembre de 2023 tras las labores de rescate en Turquía.

Hay tres tareas en el Ejército mexicano para las que los perros son entrenados: la de guardia y custodia, búsqueda de enervantes o búsqueda de personas, esta última es en la que Arkadas se especializa, que es la más demandante; no obstante, muestra enormes avances en su adiestramiento.

El teniente coronel Rubén Reyes Burela explicó que el can es de los más destacados en las tareas de adiestramiento, aprende más rápido que los demás y ya logró un nivel avanzado en la localización de personas.

Arkadas. El teniente coronel Rubén Reyes Burela (derecha) celebró que el can es de los más destacados en las tareas de adiestramiento. (Publimetro)

Personalidad de los canes en el Ejército

Al respecto, detalló que cuando los perros tienen una personalidad temperamental o inquieta, se destinan a la guardia y custodia; los que son más pasivos se dedican a la búsqueda de enervantes o explosivos, mientras que los curiosos son aptos para la búsqueda de personas, de las cuales el rescate con vida es prioridad; sin embargo también en una siguiente etapa de adiestramiento, desarrollan habilidades para encontrar cuerpos.

Durante un recorrido realizado por Publimetro a las instalaciones militares, se pudo constatar el cuidado y disciplina con la que Arkadas avanza con paso firme para convertirse en un valioso activo del Ejército mexicano.

El bello e imponente pastor belga malinois salió luego de su hora de comida, y aunque no pudo realizar de inmediato ejercicios para no afectar su digestión, dejó ver su porte, saludó, incluso jugueteó y se mostró amable.

Arkadas. El can se especializa en búsqueda de personas. (Publimetro)

¿Se puede adquirir un perrito como Arkadas?

El teniente coronel compartió detalles de los cuidados que un perrito como estos requiere, que van desde una alimentación perfectamente balanceada y de alta calidad, hasta cuidados médicos, vigilancia de sueño, aseo pormenorizado y todo lo que se necesite para que crezcan en las mejores condiciones, ya que realizarán una labor prioritaria: el salvamento de personas.

En una extensa charla, el mando militar habló de cada una de las fases de adiestramiento de Arkadas, como entrenamiento físico, seguimiento de órdenes —que por cierto se dan en español, ya que los perros no distinguen idiomas, sino la instrucción—, habilidades de rastreo, así como los retos que deberá cumplir al lado de su cuidador, de quien el can no se separa en ningún momento.

Arkadas. Siempre está al lado de su cuidador, con quien establece un lazo especial. (Publimetro)

Sobre este tema, cabe destacar que si bien no hay posibilidad de que el perro se aleje durante una misión, en caso extremo de que se pierda —o incluso alguien lo quiera robar—, cada can tiene implantado un chip, con lo cual en caso de ser necesario seria localizado de inmediato y puesto en resguardo, aclaró el teniente coronel.

Reyes Burela resaltó que estos canes del ejército, de muy alto perfil genético, no están en venta ni se pueden reproducir; de hecho, todos los destinados a estas labores se encuentran esterilizados, tanto machos como hembras, de modo que se preserva su pureza.