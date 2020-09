La reina Letizia es una bomba sexy con vestido midi de tejido crochet que entalla su diminuta cintura

View this post on Instagram

‼️Los Reyes visitan Menorca y Doña Letizia lo hace con este bonito #look super veraniego . 👗 Vestido en organza, de largo midi y tirantes con volante de @uterqueofficial (disponible por 129€) . 👠 Alpargatas @macarenashoes modelo Alba50 (60€) . 💎 Pendientes bambú oro amarillo . 👜 Bolsa solidaria de “tela de llengües” @bolsas_fq (20€) . . 📸 Fotos @josegegundez . . #reina #reinaletizia #españa #spain #queen #queenletizia #uterque #alpargatas #royal #menorca #verano #monarquia