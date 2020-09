Concierto acústico de OV7 deja críticas y polémicas

Se llevó a cabo el concierto acústico de OV7, en el formato Irrepetible de Ocesa, sin embargo los fans no quedaron tan contentos.

El show sólo duró una hora con doce minutos, hecho que desató molestias en los fans que consideraron que fue muy poco tiempo para lo que pagaron.

@ov7oficial @ocesa_total #Irrepetible #OV7 #OCESAIrrepetible un fraude su concierto de muy poco mas de 1 hora, quedaron a deber mucho además no estuvieron todos juntos, que irresponsabilidad. FRAUDE!!!

Otra de las polémicas fue la notoria separación que sigue existiendo con Ari Borovoy, de hecho algunos usuarios de Twitter señalaron que la agrupación ya no transmite la buena vibra que antes.

No creo que sean mis telarañas mentales, creí que si se nota demasiado la ruptura, se nota tensión o incomodidad, yo extraño la vibra que transmitían @ov7oficial #OV7 #irrepetible 😔💔

De hecho Borovoy también fue criticado por su manera de cantar y hasta en puso incómoda a su compañera Erika Zaba. Antes de interpretar Te quiero tanto tanto, ambos contaron cómo grabaron la canción, Zaba describió que en esa ocasión les llenaron el estudio de velas para hacer un mood más romántico, en ese momento Ari le dijo a su compañera, si hubieras llegado como así como estás vestida ahora, seguro ya tendría otro hijo más, Erika se notó incómoda con el comentario, y resaltó los años de amistad que llevan.

@ov7oficial :

Chafísima que @oscarschwebel no estuviera.

Ari NO CANTA nada, no es nuevo, que asco sus comentarios a la güera 🤢

Pudo haber durado más.@soymarianaochoa @LidiaAvila @ErikaZaba @MULATA_MARICHAL y @KalimbaMX LO MÁXIMO!!!

Amé el repertorio, lo gocé!#irrepetibleov7 pic.twitter.com/QdssmYuebr

— MaRianiri•cas (@Anairam_C7) September 14, 2020