José Eduardo exhibe pleito con Vadhir que no se vio en 'De viaje con los Derbez'

Tras el estreno del reality show De viaje con los Derbez, se dieron a conocer diversos detalles de la relación que Eugenio Derbez tiene con sus hijos. Pero en esta ocasión, José Eduardo Derbez dio a conocer una acalorada discusión que tuvo con Vadhir, que no se vio durante el reality.

Por medio de su canal de YouTube, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo mostró algunos de los aspectos que no aparecieron el programa, lo cual ya está dando de qué hablar en redes sociales, pues José Eduardo y su hermano Vadhir tuvieron una acalorada discusión en la que tuvo que intervenir Eugenio Derbez.

Todo comenzó cuando Eugenio Derbez, José Eduardo y Vadhir asistieron a la Fórmula E, donde realizaron diversas actividades. Sin embargo, en el video se puede observar que Eugenio Derbez llega al punto donde José Eduardo y Vadhir lo esperaban después de haberse separado.

Pero José Eduardo mostró su molestia porque Vadhir no respetó su pacto y comenzó a reclamarle frente a todos.

"Si alguien hubiera respetado el acuerdo que tuvimos hace dos minutos antes de que rompiéramos el acuerdo. O sea me dice 'nos esperamos para comer ¿no? Le digo 'ok, va'. Llegan y dice 'una crepa"", explicó José Eduardo. Mientras que Vadhir se defendió diciendo que no iba a esperar hasta la comida.

Por lo que José Eduardo mostró su molestia y afirmó que tiene un problema con su hermano y su padre, pues no cumplen sus acuerdos.

"No puedo con mi papá y con Vadhir, si les dices vamos a hacer este pacto, vamos a hacer esta negociación , a partir de ahora no hacemos esto, lo hacen y el doble. Si a eso le sumas que mi papá es distraído, disperso, no se concentra, entonces todos los pactos se le olvidan y luego mi hermano que no es muy puntual que digamos, en ningún sentido, eso a mí me desespera", mencionó José Eduardo.

Aquí el momento…(min 7:20)

También puedes ver: