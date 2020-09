Carmen Villalobos enamora en una pijama de satén rosa con puntos

Carmen Villalobos no solo ha logrado conquistar a millones en todo el mundo con el gran talento actoral que ha demostrado en numerosas telenovelas desde su debut, también ha enamorado con una gran simpatía y belleza que continuamente presume en redes sociales portando exquisitos atuendos.

Durante su confinamiento, la actriz de 37 años ha derrochado estilo sin falta posando con los mejores estilismos de su armario desde casa y en su última publicación en Instagram, donde comparte sobre su vida, sus rutinas de belleza y da lecciones de moda, demostró que no pierde el glamur ni a la hora de dormir vistiendo hermosa en una pijama muy coqueta.

Carmen Villalobos duerme con estilo en un conjunto de satén rosa

La protagonista de Sin senos no hay paraíso se mostró luciendo radiante este domingo 13 de septiembre en una postal donde viste un conjunto muy femenino de satén rosa brillante con estampado de puntos negros perfecto para dormir con el mejor estilo y comodidad.

En la foto, la colombiana posa desde su confortable cama, vestida con hermosas sábanas grises, viéndose muy plena y sonriente al despertar en su estilosa pijama compuesta por una clásica camisa manga larga con cuello, un bolsillo y delicados botones negros combinada con un pantalón holgado a juego.

Carmen Villalobos luce un coqueto top fucsia bordado con un pantalón de mezclilla a la cintura Siempre muestra atuendos exquisitos

Villalobos, quien además dejó ver su melena ligeramente despeinada, llevó el ensamble de ensueño de la firma colombiana Romanticca con un top blanco debajo y remató con una pulsera roja como último toque chic, demostrando que es posible vestir cómoda en casa sin dejar de lado la elegancia.

“La vida es mejor en pijama. Creo que hoy no me voy a parar de la cama. ¡Feliz domingo, mi gente linda!”, escribió la estrella en la descripción de la imagen, probablemente tomada por su marido, el también actor Sebastián Caicedo, desde su nido de amor en Bogotá.

De inmediato, la instantánea en la que Carmen Villalobos derrocha estilo con su ropa para dormir desató una ola de piropos por parte de los usuarios en redes sociales que no dejaron de alabar lo guapísima que luce con su pijama y su buen gusto.

“Sí, señores. Carmen se levanta así de divina”, “Guapísima”, “ ¿Explícame cómo haces para ser tan hermosa?”, “Esa pijama es de lo más tiernita”, “Hasta recién levantada se la ve hermosa” y “Hermosa como siempre, te queda muy linda la pijama” fueron algunos comentarios al post que robó más de 200 mil corazones y superó los más de 800 piropos.

Actualmente, Carmen Villalobos se encuentra preparándose para debutar como villana en la nueva versión de Café con aroma de mujer, una telenovela escrita por el fallecido Fernando Gaitán, en la que compartirá créditos con los actores William Levy y Laura Londoño.

"Hasta ahora estoy recibiendo libretos, he leído muy poquito, pero te puedo decir que me emociona. A mí me pasa que cuando yo tengo un libreto y comienzo a leer yo no solamente leo, yo ya comienzo a actuarlo y yo ya comienzo a imaginarlo, como que mi cabeza comienza a dar muchas vueltas y esa parte es muy bonita porque es la parte de la creación del personaje”, dijo en una entrevista el pasado mes de agosto sobre el proyecto a estrenarse el próximo año.

