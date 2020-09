Lunay agradecido con el éxito de Relaciones

Con tan sólo 19 años, el nombre de Lunay es sinónimo de éxito, su más reciente sencillo, Relaciones, cuenta con más de 32 millones de views en YouTube. El cantante puertorriqueño conversó con Publimetro sobre cómo ha vivido cada paso en su carrera.

"Relaciones para mí es algo bien grande. Los fanáticos siempre me han apoyado desde el día uno y no me han dejado de apoyar. Relaciones es un tema en el cual trabajamos antes de la pandemia e hicimos el video durante la cuarentena, viajamos de Puerto Rico a Miami siguiendo los protocolos de seguridad. Pero afortunadamente, Relaciones la sigue rompiendo y estoy muy agradecido".

El álbum debut de Lunay, Épico, acaparó rápidamente las listas de popularidad. Además, en 2019 se convirtió en la superestrella de la nueva generación del reguetón. Después de haber acumulado millones de streams con su sencillo Soltera, y su posterior remix, reconocido como la canción del verano, junto a Daddy Yankee y Bad Bunny; así como Aventura en donde lo acompañan Ozuna y Anuel AA.

Pero, ¿qué significan estas colaboraciones para el interprete?. "Para mí ellos son gente muy importante y están llevando la cultura y el género urbano a otro nivel y que me den la oportunidad y que reconozcan mi talento es increíble. Estoy muy agradecido con ellos, de corazón".

Durante 2019 Spotify incluyó a Lunay entre los tres Artistas Revelación del 2019 (Top Breakout Artists) de acuerdo a su listado de fin de año que incluye a los artistas y contenido más populares a nivel global (y el único latino, junto a Lizzo y Lil Nas X). Además, en la categoría Top Artists de Spotify Premium (el servicio pagado de la plataforma) Lunay está entre los cinco cantantes más populares (Top Artists) del 2019 junto a artistas de la talla de Drake, Travis Scott y Daddy Yankee. En noviembre 2019 VEVO lo nombró uno de sus 'DSCVR Artists to Watch' 2020, una iniciativa creada para destacar a artistas emergentes de todos los géneros globalmente.

Lunay es uno de los máximos representantes del género urbano, pero por su juventud también tiene la responsabilidad de que el reguetón siga vigente.

"Trabajo con el legado que me han dejado, pero también quiero marcar una diferencia de lo que que es le género que está de moda. Como artista de una nueva generación, nuestra responsabilidad es marcar nuestro estilo, en cuestión musical y en la imagen".

El puertorriqueño esta alistando su nueva producción discográfica, según contó se encuentra trabajando en la producción, aunque aún no tiene muchos detalles.

