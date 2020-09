“Pensé que sí nos íbamos los dos”: Fernando Colunga le salvó la vida a Aracely Arámbula durante el rodaje de “Abrázame muy fuerte”

En el año 2000, Aracely Arámbula y Fernando Colunga se encontraban grabando en Chiapas, México junto a un elenco de primer nivel Abrázame muy fuerte, una de las telenovelas más exitosas y emblemáticas en la historia de la televisión mexicana.

La historia de amor entre ‘María del Carmen’ y ‘Carlos Manuel’ acaparó el gusto del público en aquella época, al igual que el inolvidable tema principal interpretado por Juan Gabriel, logrando que esta producción batiera récords de audiencia y se ganara para siempre un lugar en el corazón de los televidentes.

No obstante, el reparto de esta novela no solo vivió momentos llenos de drama y angustia frente a las cámaras, también protagonizaron instantes de impacto detrás de escenas que los marcaron de por vida, como el día en el que Colunga salvó la vida de su pareja en la ficción durante la grabación de una secuencia.

El día en el que Fernando Colunga salvó la vida de Aracely Arámbula

Como muchos recordarán, el clásico melodrama llevó a cabo su rodaje en las cascadas de Chiapas, un precioso pero peligroso escenario natural donde Aracely Arámbula y Fernando Colunga grabaron algunos de los minutos más inolvidables de la historia y también sobrevivieron una aterradora experiencia.

Durante una entrevista en El show de Cristina en 2001, Colunga contó que durante la filmación de una escena en medio de una imponente cascada, su compañera por poco es arrastrada por la corriente de agua tras resbalarse.

“Cuando entramos (a las cascadas) nadie nos dijo (que era peligroso), pero cuando salimos sí nos dijeron que era un lugar extremadamente peligroso”, comenzó a narrar el protagonista masculino sobre la experiencia de estar en semejante monumento natural.

Tras su acotación, el programa que asistió a las grabaciones mostró imágenes exclusivas del rodaje de Abrázame muy fuerte en el paradisíaco torrente donde se ve a Arámbula siendo halada por la fuerza del agua mientras el galán batalla por salvarla con sus brazos.

Al ver el video, Colunga rememoró con detalles cómo fue esa espeluznante vivencia y admitió que lo único que pasó por su mente mientras intentaba rescatar a Aracely fue que al final ambos iban a morir.

“Nos fuimos a este lugar donde hay una corriente muy fuerte (…). Íbamos muy despacio y yo dije: ‘bueno, no va a suceder nada’ y en un momento dado, mi querida Aracely se paró a saludar a la gente de abajo y al voltearse le llevó el pie la corriente. Sí, por un momento pensé que sí nos íbamos los dos”, reveló.

“Pensé que se iba ella, la verdad, porque la alcancé a agarrar a lo último", agregó el histrión quién precisó que la caída “es muy grande y en piedras”.

Aracely también narró su lado de la historia, explicando primero que para la escena ambos tuvieron que escalar una gran altura porque muchos televidentes se habían acercado al sitio para presenciar las grabaciones y la producción necesitaba grabar un plano muy amplio.

“Nosotros teníamos que irnos a un lugar más apartado donde no se viera la gente porque iba a ser una toma con un helicóptero entonces realmente estaba muy alto”, señaló antes de relatar que el incidente ocurrió luego de que precisamente se pusiera de pie para saludar al público presente.

“Yo me paro y pues inconscientemente saludo a toda la gente. De pronto doy la vuelta y me alcanzo a agarrar de su brazo (de Colunga) pero me resbalé", narró Arámbula, quien destacó no sentir miedo en ese momento hasta que miró a los ojos de Fernando.

“Él me jaló del otro brazo y me quedé colgando pero realmente no sentí miedo allí. Yo dije: ‘no pasa nada, ahorita me levanto’. Pero cuando le vi los ojos, porque él estaba viendo hacia la cascada, fue cuando me dio pavor y en ese momento dije: ‘me voy a morir”, recordó la actriz que tuvo la suerte de que Colunga estaba a su lado luchando por su vida.

“Yo le decía ‘no me sueltes’ con la mirada. Fue un segundo, pero fue eterno (…). Gracias a Dios y a su fuerza que me subió y pues ya me sacó de ahí y no pasó nada pero ahora sí le decía: ‘abrázame muy fuerte”, confesó entre risas con su héroe al lado. “La verdad sí fue un gran susto”.

En aquella época, Aracely Arámbula y Fernando Colunga tuvieron un tierno noviazgo del que no se conocieron muchos detalles pues ambos se han caracterizado, desde entonces y hasta la actualidad, por llevar su vida personal con mucho hermetismo y completamente al margen de su trabajo.

Tras la protagonizar juntos esta novela, donde también participaron Victoria Ruffo y César Évora, los actores no se reencontraron sino hasta inicios de este año, a dos décadas después de Abrázame muy fuerte, cuando ambos acudieron a un festival de cine en República Dominicana.

Por el encuentro, los famosos no dudaron en posar y retratarse mientras caminaban por la alfombra roja, mostrando que a pesar de los años, entre ellos todavía permanecen intactos el cariño, respeto y hasta la química que desarrollaron juntos hace 20 años.

