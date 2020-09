Kunno rompe en llanto y cierra sus redes sociales luego de ser destrozado por las críticas

Luego de volverse noticia por cobrar 1.200 pesos para enviar un saludo personal, Kunno, o Papi Kunno como es conocido en TikTok, anunció que se retirará de manera momentánea de las redes sociales.

Kunno tomó esta decisión motivado por la lluvia de críticas que recibió tras conocerse la cifra que cobra en la plataforma Hola Fan!, la cual reúne a varias celebridades quienes por distintos montos, envían un saludo personal.

Kunno es humillado por completo en TikTok con poderoso baile El tiktoker acumula catorce millones de seguidores

Kunno rompió en llanto y reveló su renuncia a las redes sociales

A través de un live en su cuenta Instagram, Kunno comentó entre lágrimas "Definitivamente me voy a retirar de redes sociales porque no me encuentro bien. Para mí es muy difícil estar hablando ahora sobre esto, porque jamás he querido que mis seguidores me vean mal".

Dijo que como toda persona, comete errores y ya se siente cansado de los haters "Al final de cuenta soy persona. Sé que me equivoqué muchas veces en muchas cosas. Necesito descansar, ya no me siento a gusto conmigo. Lo lograron, me destrozaron y ya me caí, pero me voy a volver a levantar. No sé cuánto tiempo necesite, pero de verdad gracias a quienes me apoyan y están ahí".

"Yo sé que el hate es algo con lo que voy a vivir toda mi vida, pero nada más quiero que sepan que ahora no puedo. Los amo y me amo. Perdón, gracias".

