Alejandro Sanz incursiona en el cine

La 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián se celebra del 18 al 26 de septiembre de 2020 en San Sebastián, España.

El encuentro cinematográfico tiene la presencia de varios invitados especiales como Johnny Depp, además demuestra cómo es la nueva normalidad en la funciones y premier debido a la pandemia de Covid-19.

Una de las sorpresas fue la llegada de Alejandro Sanz, quien este domingo compartió una imagen en la que escribió: "Justo en medio del arte y la vida vive el cine".

Alejandro Sanz presentó su primera incursión en el mundo del cine. El verano que vivimos es el tema principal de la banda sonora de la película del mismo título, dirigida por Carlos Sedes (Fariña, Velvet) y protagonizada por Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero.

La canción aportará el trasfondo musical de una de las escenas climáticas y con más carga emocional de la producción cinematográfica, que se presentará en primicia este domingo en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que llegará a las salas de cine este otoño.

Alejandro Sanz compone este tema de manera específica para la película. Un emotivo acompañamiento musical al momento álgido de esta historia de amor, amistad y traición a través del tiempo y con las viñas de Jerez de la Frontera en los años 50 como trasfondo argumental.

La producción del tema ha corrido a cargo de Alfonso Pérez y el propio Alejandro Sanz.

Nueva normalidad en los festivales

Entre otras presencias ene l Festival de San Sebastián destaca la de Johnny Depp, que ejerce de productor de Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (Sección Oficial a concurso), documental de Julien Temple sobre Shane MacGowan, líder del grupo The Pogues.

Además del estreno de El gran Fellove (Proyección Especial fuera de concurso), dirigida por Matt Dillon, que regresa a San Sebastián 14 años después de recibir el Premio Donostia.

El máximo galardón honorífico del Festival, la recibirá el jueves 24 otro actor metido a director, Viggo Mortensen, que presentará Falling, su debut tras la cámara.

Los nuevos protocolos, uso de cubrebcas y la sana distancia son los principales elementos que protagonizan el día a día del festival.