Andrea Legarreta regresa a 'Hoy' tras padecer Covid-19 ¡Su doctor la avala!

Andrea Legarreta es una de las conductoras que logró superar el Covid-19 junto a sus hijas Mía y Nina, así como con su esposo Erik Rubín. Por lo que tras varias semanas ausente del programa "Hoy", este lunes Legarreta regresó al foro de Televisa para retomar sus actividades y hasta entrevistó su médico para que explicara su estado de salud.

VIDEO: Andrea Legarreta enfurece por críticas tras padecer Covid-19 La conductora publicó un video en Instagram, donde respondió a las personas que la señalaron por acudir a un salón de belleza tras recuperarse de Covid-19

Durante la emisión, Andrea Legarreta confirmó que actualmente se encuentra en buen estado de salud y se mantuvo entusiasta. Además, aprovechó para entrevistar al médico Víctor de la Puente, que fue quien la atendió y siguió su caso desde el principio con el fin de aclarar dudas sobre su regreso al matutino.

"Hay gente que se pregunta 'oye qué pronto regresó Andrea', yo inicié con los síntomas hace aproximadamente un mes pero ¿es pronto mi regreso? ¿o cuánto tiempo es el que se necesita para pacientes como nosotros con síntomas leves?", preguntó la conductor al médico internista.

"Hay que considerar que las recomendaciones alrededor de esto van cambiando día con día, las más actuales en un paciente que tiene síntomas leves a moderados y que no tiene alguna inmunosupresión, que no estuvo grave, que no estuvo en terapia intensiva puede regresar a partir del día 10 del inicio de los síntomas si ya no ha tenido fiebre, sin tomar medicamentos obviamente para bajar fiebre, y que los síntomas respiratorios se hayan idealmente quitado o estén mejorando", explicó el doctor.

Asimismo destacó que hay síntomas como la falta de olfato y gusto pueden persistir varios días. "Eso no quiere decir que uno no se esté curando y que no pueda regresar a trabajar, entonces como las pruebas de PCR puede seguir saliendo positivas en pacientes con enfermedad leve hasta 22 días o más después de que uno resolvió la infección, no es un criterio para decidir si el paciente regresa o no", dijo el médico.

En cuanto a la cápsula en la que trasladaron a Andrea Legarreta, el médico destacó que es con el fin de evitar contagios en el personal médico y en otros pacientes.

Aquí el momento…

También puedes ver: