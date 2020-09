Érika Buenfil enamora en una pijama de seda floral y cristales en sus cejas

Como buena tiktokera, Érika Buenfil no deja pasar un momento en que no comparta con sus millones de seguidores, cifra que continúa en aumento y se acerca a los diez millones, una hazaña para quien no pareciera tener el perfil de un influencer en redes.

Apenas abrió su cuenta al comienzo de la cuarentena por el covid-19, mediados de marzo de este año, y gracias a su contenido positivo y lleno de humor, Érika Buenfil logró captar la atención de los usuarios, muchos de los cuales apenas la van conociendo en este momento, ajenos a su prestigiosa carrera en la actuación.

Desde bailes hasta retos, todo lo puede la Buenfil. Uno de sus recientes videos involucra las tendencias en moda más populares de TikTok: pijamas y cristales.

La protagonista de Marisol aparece frente a la cámara vistiendo una pijama de seda con estampado floral, contando lo que acaba de desayunar "desayuné un pan francés, me di el permiso de romper la dieta con un poquito de jamón a un lado y manzana ¡buen día!".

Sus pestañas lucen llenas de pequeños cristales, otorgando estos un magnífico brillo a sus ojos y que resaltan su color verde natural. Su cabello recogido y casi nada de maquillaje son signo de que apenas va comenzando su día.

Este tipo de videos suelen ser los más populares entre sus seguidores, quienes no pierden momento para resaltar su admiración por la actriz, quien a sus 56 años encontró un nuevo aire en su carrera y lo está aprovechando al máximo.

