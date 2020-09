Itatí Cantoral recuerda cómo se enteró de la infidelidad de Eduardo Santamarina con Susana González

Corría el año 1999 cuando Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina caminaron al altar para jurarse amor eterno completamente enamorados. Los actores cautivaron al público en esa época con su romance de la vida real y parecían vivir las más felices de las historias de amor juntos.

Sin embargo, en el año 2003, tras tres años casados y procrear un par de gemelos, el idílico matrimonio se desmoronó luego de que el actor mantuviera un supuesto romance extramatrimonial con Susana González, hecho que habría llevado a la pareja a firmar el divorcio en 2004 en medio de rumores.

Esta hermosa pareja que en el Teatro fue única Itati Cantoral como AVENTURERA y EDUARDO SANTAMARINA como LUCIÓ EL GUAPO en la vida real fui madrina de lazo de su boda y tuvieron dos hijos hermosos que adoro. Dios los bendiga. Carmen Salinas. pic.twitter.com/tQPytOyh1u — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) August 15, 2020

Aunque en ese momento Santamarina y González aseguraron en más de una oportunidad que su noviazgo inició después del divorcio del actor con Cantoral, la eterna villana de telenovelas afirmó en una entrevista que sí sufrió un engaño de su entonces marido con la famosa actriz e incluso contó cómo fue que se enteró.

Itatí Cantoral aseguró que Eduardo Santamarina la engañó con Susana González

Durante una conversación a principios de año en el programa El minuto que cambió mi destino, la eterna ‘Soraya Montenegro’ abrió su corazón y habló con la sinceridad que la caracteriza sobre la difícil etapa de su vida cuando conoció la infidelidad de su primer esposo.

A más de tres lustros de aquel episodio, la estrella destapó que el romance entre Lalo y Susana se inició mientras ambos protagonizaban la telenovela Velo de novia y para cuando ella se enteró, ya todos en Televisa sabían del adulterio.

“Cuando yo me enteré, ya sabían todos en Televisa, Juan Osorio, Niurka, todos, qué horror porque estaba él (Santamarina) haciendo justo una telenovela con Susana González", narró.

No obstante, aseveró en ese entonces no se le dio tanta atención a la relación extramatrimonial de los actores porque los medios de comunicación estaban centrados en la escandalosa separación de Niurka Marcos y Juan Osorio a raíz de la infidelidad de la primera con Bobby Larios

“Toda la prensa estaba con este asunto de Niurka y Juan que se estaban separando y pues como que lo de Eduardo y Susana se estaba diluyendo”, señaló.

Susana González e Eduardo Santamarina. Os dois chegaram a namorar na época de Velo de Novia pic.twitter.com/ORGvP7Vd4y — Matheus 🧩🌸 (@MGSNoveleiro) February 9, 2019

Itatí relató que comenzó a sospechar que algo malo estaba sucediendo en su relación cuando su esposo comenzó a actuar raro con ella e incluso hasta le pidió que ya no lo acompañara a su trabajo en Televisa.

Mi hermoso @lalosantamarina como Jose Manuel del Alamo de la telenovela "Velo de Novia" – pic.twitter.com/NFIbJbhRJV — Catalina ♡ (@Catalina189) June 19, 2014

"Llegamos a diciembre, y yo dije: 'No, esto ya está muy raro', porque Eduardo comenzó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo siempre lo acompañaba, y yo por qué no, como esposa de albañil, le llevaba hasta su itacate a su corte a comer. Le llevaba la comida hecha por mí. Y él ya no quería pues ya andaba con la Susana González", remarcó.

Sin embargo, no se enteró de lo que ocurría a sus espaldas sino hasta que una persona que trabajaba en los camerinos decidió confesarle la verdad.

Sin Pecado Concebido 2001 tenía a #ItatiCantoral como la mala Raquel. pic.twitter.com/7otI9C1XzA — Novel Maniac (@NovelManiacYes) February 21, 2015

"Como yo entré a trabajar a Televisa muy chiquita, la señora que estaba para darte los camerinos me conocía de hace mucho tiempo. En ese momento, llamabas a los camerinos, no existían celulares y te lo pasaban. Entonces, cuando hablé al camerino, me lo dice la del camerino: 'Ay señora, no sé ni qué decirle, pero es que se meten al camerino'. Todo Televisa lo sabía", reiteró.

La protagonista de La mexicana y el güero además destacó que años después de aquel trago amargo se encontró con Susana González luego de que ella ya hubiera terminado su relación con Eduardo Santamarina e inesperadamente hablaron sobre el oscuro episodio.

“Fíjate que me encontré a la Susana González en un gimnasio, hace muchos años, ellos acababan de terminar y se fue corriendo porque yo creo que pensó, con la fama que tengo, así de súper agresiva, igual y dijo: ‘qué tal que me cachetea’, no sé pero yo vi que se fue corriendo”, recordó.

Explicó que, tras verla rehuir, decidió acercarse a González amistosamente y entonces tuvieron una plática sincera de la que nació una amistad entre ellas.

“Después la alcancé y le dije: ‘hola’. Total, se puso a lado mío, en una corredora (…) yo jamás me hubiera imaginado ese evento y ella me empieza a contar su versión de las cosas y la empiezo a notar súper triste, empieza a llorar y es justamente cuando tiene a su primer bebé. En ese momento, nos hicimos amigas”, aseveró.

Cantoral meditó acerca de las duras vivencias y al final determinó que su rompimiento con el protagonista de Rubí no fue culpa de nadie. “No es por la culpa de nadie y no es por la culpa de las mujeres. También me di cuenta de que ella se equivocó y le costó mucho trabajo reponerse (…). Es una excelente mamá y eso también lo sé. Es una buena mujer que se equivocó y le fue mal”, enfatizó, dejando clara su opinión sobre la también estrella.

Desde su divorcio hasta la actualidad, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina sostienen una relación muy cercana y cordial, por lo que no tienen problemas en compartir las fechas más importantes en las vidas de sus vástagos, Roberto Miguel y José Eduardo, juntos.

