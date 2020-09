Marjorie de Sousa deslumbra con un vestido verde manzana tipo camisón tejido

View this post on Instagram

Me encanta conectar con almas emprendedoras. ❤️❤️ #portada #20años @zeromagazinemx Fotógrafo: @dahlhausphoto Management: @alepalomera1 PR: @mediaconceptspr Estilismo: @enricobompani Maquillaje: @roddogmakeup Peinados: @elcamerinosaloon Vestido: @lauraarrietaoficial #Marjoriedesousa #20añosdecarrera #festejamosjuntos #feliz #PalomeraGroup #NewCover #Cover #Portada #Editorial #lavidaesunhermosoregalo #detumano 👊🏻🙏🏻🥰❤️❤️☀️😁🍀😉😘🥳 #sol #brillandofuerte