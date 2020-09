Muere Michael Lonsdale, actor de 'James Bond' y 'El nombre de la rosa'

View this post on Instagram

La voix particulière de Michael Lonsdale exprimait toute la douceur de ce grand acteur. #michaellonsdale #moonraker #hugodrax #deshommesetdesdieux #indiasong #filmo #cinema #cinemafrançais #rudyardkipling #justsostoriesforlittlechildren #sadnews #rip #seeyouontheotherside