Roberto Palazuelos revela que hay una base extraterrestre cerca de su casa

Roberto Palazuelos, quien ha dado mucho de qué hablar con su reality show Mi Rey después de estrenarse por MTV, luego en Netflix y ahora en Comedy Central, ya piensa en una nueva temporada gracias a su carismática forma de ser en su vida y los negocios.

El actor nos contó a su salida de Televisa lo feliz que está por su éxito. "Fue un fenómeno muy grande gracias a la pandemia que nos vieron millones y millones en el continente americano, ahora estamos en Comedy Central y si Dios quiere vamos hacer la segunda temporada", señaló contento a JDS.

En relación a la bioserie de su ex amigo Luis Miguel, le augura éxito a la segunda parte donde cree ya no salir a cuadro. "Ya no creo salir porque ya no estaba en la vida de ellos y les deseo mucho éxito".

Sobre los rumores si es verdad que sigue viva su mamá Marcela Basteri, no quiso opinar al respecto. "No opino de eso además de que es algo tan delicado", dijo Palazuelos luego de perdonar a su mamá, quien lo trató muy mal desde pequeño y ahora no descarta en hacer las paces con ella.



"Ya la perdoné vamos a ver si hay reconciliación con el tiempo y la vida, Dios sabe, además que el perdón es lo bonito que tenemos los seres humanos", indicó sobre la mala relación que han tenido, y quien ha visto por él todo este tiempo es su tía Susana, a quien siempre ha visto como su madre.

Lo que sí que sí cree es en los OVNIS, que ha visto en tres ocasiones en su casa que tiene de descanso en Morelos. "Yo la primera vez que los vi fue en 1993, la segunda vez en 2005 hasta uno de mis escoltas el teniente Rangel y luego los vi en diciembre de 2012, claro que están no podemos pensar que somos los únicos en la galaxia", asumió el llamado Diamante negro.

Afirmó que existe una base extraterrestre luego de haber visto las naves no identificadas en esos años. "Hay una base extraterrestre del otro lado de mi casa en Amatlán, donde curiosamente nació Quetzalcoatl, ahí lo vieron, en una de esas hasta salió de ahí viene (el Dios de la vida)", detalló el actor.

En ese sentido no le da miedo que algún día se le presenten después de lo que vio." Lo que yo vi mis ojos no fueron espías, eran unas naves espaciales y me dan más miedos los pinches mexicanos que andan robando", dijo sonriente.

En plena pandemia aclaró que aún no tiene novia, pero si amor, gracias a su galanura que lo caracteriza por su bronceado único, revelando sus secretos para mantenerse joven y atractivo.

“Tengo mis arruguitas, no me pongo nada, ni bótox, tengo mucho pelo, tampoco camas de bronceado, tengo puras casas en playa y uso buenas cremas, pero la sábila congelada para los ojos”, explicó el empresario.

