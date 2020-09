Este es el actor de Cobra Kai que murió a pocos días de grabar la serie en streaming

View this post on Instagram

Morreu na última sexta feira (27) o ator de Karate Kid, Robert Garrison aos 59 anos de idade. Robert ficou conhecido como o lutador da Cobra Kai, Tommy. Tommy estava internado com problemas no rim e no fígado, sua cunhada foi quem confirmou a morte do ator para o #TMZ . Garrinson esteve presente na série Cobra Kai, essa que serve de continuação do filme. – – #karatekid #luto #robertgarrison #cobrakai #cinema #serie #vaivendo