Selena Gomez muestra su cicatriz de transplante de riñón ¡Con poderoso mensaje!

Selena Gomez mostró la cicatriz que tiene tras su transplante de riñón y afirmó que antes era difícil mostrarla pero ahora sabe que es parte de lo que ella es.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante de 28 años de edad publicó una fotografía con un entallado traje de baño azul, en la que mostró su cicatriz y acompañó la fotografía con un poderoso mensaje en el que afirma que está orgullosa de lo que pasó, pues la hacen la persona que es actualmente.

"Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían. Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé … y estoy orgulloso de eso. Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette, cuyo mensaje es simplemente que … todos los cuerpos son hermosos", escribió Selena Gomez.

Cabe destacar que en septiembre de 2017, Selena Gomez reveló que se sometió a un transplante de riñón por su tratamiento contra el lupus y la actriz Francia Raisa fue su donante.

Instagram

"Soy muy consciente de que algunos de mis fans se habían dado cuenta de que me estaba quedando callada durante parte del verano y me preguntaba por qué no estaba promocionando mi nueva música, de lo que estaba muy orgulloso. Entonces descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido a mí lupus y me estaba recuperando. Era lo que necesitaba hacer por mi salud en general", escribió Selena Gomez en 2017 tras compartir la noticia de su transplante.

"Sinceramente, espero poder compartir con ustedes pronto mi viaje a través de estos últimos meses como siempre he querido hacer con ustedes. Hasta entonces, quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía. Y finalmente, no hay palabras para describir cómo posiblemente pueda agradecer a mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecido. Te amo tanto hermana. El lupus sigue siendo muy mal entendido, pero se están logrando avances",

