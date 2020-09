Thalía estrena reality 'Latin Music Queens' con Sofía Reyes y Farina

View this post on Instagram

¡Sorpresa!!! ¡No aguanto para que ya vean #LatinMusicQueens! ¿Están listos para el estreno el 24 de septiembre? 💋🌟 Surprise!!!! Can’t wait for you to watch #LatinMusicQueens on @Facebook! Ready for the premiere on September 24th?! 🔥🔥🔥 ➡️ Facebook.com/Thalia