Verónica Castro despierta con un 'regalo' de sus seguidores

Hace un año en medio de la polémica de su relación con Yolanda Andrade, la actriz y cantante Verónica Castro anunció el fin de su carrera después de 53 años.

"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años. Quiero mi paz", dijo en su momento Verónica Castro.

Los seguidores de la también presentadora de televisión mantienen su popularidad alrededor de mundo y este jueves su nombre se volvió tendencia, por lo que sus seguidores recordaron momentos especiales.

"Hey familia qué es esto que despertar gracias no sé qué pasó no esperaba este regalo, nos vemos más tarde gracias", respondió la actriz en su cuenta de Twitter.



Verónica Castro reacciona ante la muerte de Manuel 'El Loco' Valdés

Los últimos trabajos de la actriz mexicana fueron en la primera temporada de La casa de las flores de Netflix y fue jurado de la última temporada de Pequeños gigantes en Televisa.

Verónica Castro será una abuelita buena onda en el cine

La reina de las telenovelas aún tiene pendiente el estreno de la cinta Dime cuando tú, que llegará a las salas de cine el 25 de diciembre.

En la historia, Verónica Castro y Héctor Bonilla son los "abuelos buena onda".

Esta película también representa el debut como cinefotógrafo de Michelle Castro, hijo menor de Verónica Castro.

A sus 68 años tiene en su historial haber entrevistado a las grandes estrellas de la época de los ochenta y los noventa en México.

Sus papeles en las telenovelas como El Derecho de nacer, Rosa Salvaje o Los ricos también lloran (1980) le hizo recorrer medio mundo y aún emocionan a nuevas generaciones.

Próximo cumpleaños

Verónica Castro llegará a los 69 años, el próximo 19 de octubre. Comenzó su carrera en televisión muy joven, cuando tenía 17 años, con una participación en la telenovela Yo no creo en los hombres. .

