Susana González abre debate con su personaje en Imperio de mentiras

Susana González está en plenas grabaciones de la telenovela Imperio de mentiras, los llamados son frecuentes, la convivencia con sus compañeros actores la llenan de buenas anécdotas, pero sobre todo reveló que disfruta la profesión que eligió hace 26 años.

“Cada vez agradezco más la decisión que tomé hace 26 años de salir de mi pueblo en Zacatecas y lanzarme a la aventura que llaman 'el mundo de la actuación'. Me da miedo pensar en el momento que tomé esta decisión, que yo me hubiera echado para atrás… ¡Me da mucho miedo! El que no hubiera decidido correctamente o ser fuerte en ese momento, porque me lo he pasado muy bien. Cada vez me gusta más, me la paso mejor y me divierto más”, señaló en entrevista Susana González.

La actriz participa en la telenovela con el personaje de Renata Cantú, una mujer llena de aspiraciones pero que es juzgada por tener una capacidad diferente.

“Este personaje de Renata es muy especial, porque se va descifrando el personaje conforme va avanzando la trama y cómo va cambiando de opinión el mismo público. Al principio, se percibía como una mujer que se perfila para ser una villana, pero después se dan cuenta del rol que tiene dentro de la familia Cantú, de los deseos de Renata, las ilusiones, aspiraciones, amores y el padecimiento mental que tiene que no la hace ser una persona diferente dentro del universo de Imperio de mentiras”.

Susana González ha realizado un gran número de personajes en la televisión y el teatro, desde la villana hasta mujer sumisa.

"Le debo mi agradecimiento a Giselle González (productora) que me haya permitido interpretar este personaje, que toca el mundo emocional de mis fans, así como el público en general. Se está abriendo una discusión y el debate si una mujer como Renata tiene derecho o no a ser una mujer normal, a ser madre o a dirigir una empresa, que todo eso se volvió como un debate y representa esta gran parte de esas minorías de personas, ya que en su situación representa una discapacidad, que es un planteamiento moral importante de lo que se está hablando".

Susana González comentó que las historias dentro del melodrama siguen fuertes en el gusto del público, que tienen una gran diferencia con las series en las plataformas digitales.

"Las telenovelas tienen una gran evolución, pero sin dejar su esencia. Hay algunas historias que se renuevan y regresan con un nuevo estilo como Imperio de mentiras, con un toque diferente para que el público tenga ese elemento de sorpresa. Ahora, no solo es el melodrama, sino hay tintes policíacos y de misterio. Yo me encuentro entre las personas que le gustan ver las telenovelas, por los personajes y el tipo de actitudes frente a la vida".

Susana González confesó que siente un poco de presión de ser más activa en redes sociales, sobre todo cuando tiene compañeras como Angelique Boyer y Leticia Calderón que comparten momentos todos los días.

"He tratado últimamente de ser más disciplinada en el aspecto de recordar que fans me siguen y piden ciertas cosas. Por ellas y ellos lo hago. Siento que en mi tipo de persona, suelo concentrarme en las grabaciones, en el estudio y me cuesta trabajo abrir un momento para distraerme y grabar algún momento, porque siento que corto la energía del trabajo o no recuerdo hacerlo [risas].

Lo hago poco, pero siempre es padre hacerlo, pero trato de no distraerme".

