Alejandra Robles Gil, de Imperio de mentiras, enamora en un vestido camisero con estampado de estrellas, botines y chaqueta de cuero

Alejandra Robles Gil ha mantenido al público expectante con su actuación en Imperio de mentiras, la nueva telenovela estelar de Televisa donde interpreta a ‘María José Cantú’, la hija más joven de la familia 'Cantú’ que atraviesa un infierno al ser secuestrada para poder manipular a su hermana mayor ‘Elisa’, interpretada por Angelique Boyer.

En este melodrama, las escenas de esta actriz han estado cargadas de tensión mientras permanece confinada por su secuestrador ‘Darío’, con quien comienza a desarrollar una peligrosa relación. No obstante, fuera del set, Robles Gil no está para nada tensa sino contenta con la recepción y el cariño que recibe su personaje por parte del público que no solo aplaude su talento en la pantalla, también su simpatía en la vida real.

Y es que así como Alejandra ha conquistado a televidentes con su interpretación de ‘Majo’ en esta historia, también ha ganado corazones como ella misma en sus redes sociales donde además de compartir su vida como mamá y profesional, encanta con su estilo de vestir desenfadado pero muy chic que muestra con looks como el que presumió en días recientes para reflejar su feliz estado de ánimo.

‘María José’, de Imperio de mentiras, fascina en un coqueto vestido con estampado de estrellas

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Alejandra Robles Gil cautivó con su faceta como amante de la moda al compartir un clip en el que aparece luciendo espectacular mientras modela en una azotea hecha pasarela un coqueto atuendo perfecto estas primeras semanas otoñales.

En las imágenes, la intérprete de 30 años rebosa estilo y confianza en un sofisticado vestido camisero negro con estampado de estrellas blancas, con mangas holgadas tres cuartos, escote pronunciado y una suelta falda en “A” con corte por encima de la rodilla firmado por la exclusiva marca Saint Laurent.

Robles Gil combinó el vestido con un gran cinturón negro con hebilla plateada para acentuar su cintura y una sensacional chamarra de motociclista de cuero negro para contrastar lo femenino de la prenda principal con lo rudo y arriesgado de la chaqueta.

Asimismo, completó el look tan dulce como seductor con el calzado ideal para otoño: un par de botines de charol con tacón grueso que ella lució con calcetines blancos. Por último, complementó con accesorios únicos como una cadena de plata con dije de luna menguante, pequeños pendientes circulares y algunos anillos y pulseras.

“La simplicidad, es la máxima sofisticación…”, escribió la feliz mamá de dos en la descripción del video donde aparece dando pasos firmes, mostrando su sonrisa más espontánea y jugando con la cámara mientras lleva con absoluta autoridad su estiloso outfit.

Días antes, Robles Gil había publicado una postal donde posaba con el mismo atuendo desde la terraza muy sonriente en el que además se puede apreciar que llevó un maquillaje muy suave en tonos rosa enfocado en sus ojos y su cabello corto suelto en ondas suaves, pero con sus mechones alejados del rostro.

“No les puedo explicar lo feliz que me siento en estos momentos… así que se los comparto con esta imagen”, redactó en la leyenda de esta foto tomada por su compañera en Imperio de mentiras, Michelle González, para celebrar el éxito del melodrama.

Ambas publicaciones se llenaron rápidamente de elogios y alabanzas para la también estrella de Simplemente María y El dragón por parte de sus más de 200 mil seguidores, quienes en decenas de mensajes destacaron lo guapa y plena que lucía.

“Me encanta tu felicidad y esa sonrisa tan honesta”, le expresó el actor Diego de Erice. Por otro lado, Mariana Botas, de Una familia de diez, la alabó: “¡Qué bonita!”. Mientras, Iván Arana, quien da vida a ‘Darío’ en Imperio de mentiras, le dio su aprobación con un emoji con el signo: “ok”.

Otros halagos en la sección de comentarios fueron:

Actualmente, el público puede continuar viendo a Alejandra conquistar la televisión con su interpretación de ‘Majo Cantú’ en Imperio de mentiras, una telenovela que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

