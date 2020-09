Letizia es una verdadera reina en un vestido blanco con túnica de encaje transparente bordado en pedrería y canutillo

View this post on Instagram

Look de la Reina en el acto "Mujeres incansables: Retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis." @FMBBVA LOOK: 👗Vestido: @pedrodelhierro_official 👠Zapatos: @manoloblahnik ➡️realizados en piel de serpiente y con una ligera plataforma. Son pura elegancia. 👜Bolso: @carolinaherrera Cartera de mano negra, el modelo Astrud. Cinturón: @burberry ➡️maxicinturon negro con relieve, con el que su look ha dado un cambio. 💍Anillo: @karen_hallam_jewellery Pendientes de oro amarillo inspirados en cañas de bambú que comparte con la princesa Leonor. 📸Créditos: @josegegundez @elle_spain @vanityfairspain @vanityfair @elespanol2015