'A mí me usaron': Lucía Méndez rompe el silencio sobre relación con Vicente Fox

Lucía Méndez es una de las actrices más emblemáticas de México, quien durante su trayectoria artística ha tenido que enfrentar diversos escándalos sobre sus relaciones personales. Por lo que durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz de 65 años de edad recordó el momento en que se dijo que ella tenía una relación con el ex presidente de México, Vicenta Fox.

Durante la charla, Lucía Mendez afirmó que la han relacionado con dos ex presidentes de México, Miguel de la Madrid y Vicente Fox y hasta se dijo que el primero es el padre de su hijo Pedro Antonio Torres, lo cual negó rotundamente. Además reiteró que jamás tuvo una relación amorosa con Emilio Azcárraga Milmo.

"El señor Azcárraga para mí es una de las personas más grandes y el día que murió me dolió muchísimo. Hemos orado mucho por él, por su elevación porque si tenía defectos en su carácter o en lo que fuera, realmente tuviera tanta oración que Dios dijera 'bueno ¿por qué oran tanto por este señor?", comentó Lucía Méndez.

En cuanto a Fox, Lucía Méndez destacó que todo fue un invento con el fin de hacerle publicidad al entonces candidato a la presidencia.

"Con Fox me inventaron que yo andaba con él y yo no lo conocía, yo no tenía ni la más remota idea de él y de pronto en su campaña lo ponían a él y a mí con un abrigo pero pintado de azul. O sea a mí me usaron para su campaña presidencial pensando en la gente como éramos de León, Guanajuato los dos y que no sé cuánto, y que yo iba a ser la primera dama. Llegaba a los palenques y me empezaban a gritar '¡Fox, Fox, Fox! y yo ¡Ay no me digan zorra! Pero nunca en la vida tuve nada que ver con él", dijo Lucía Méndez.















Pero eso no fue todo, ya que recordó cuando le confesaron que usaron su imagen sin su consentimiento como publicidad para la campaña de Vicente Fox.

"Me encontré un cuate en Miami que me dijo 'yo fui el que hice toda la campaña porque eras la ideal para que pensaran que iban a ser pareja y a mí me convenía muchísimo porque Vicente tenía que ser presidente (…) Yo no tenía absolutamente nada que ver, lo admiro y lo respeto mucho pero no es mi tipo", afirmó Lucía Méndez.

Además enfatizó que jamás tuvo una relación con Miguel de la Madrid y confesó que hasta le reclamó al mandatario por dejar que su equipo difundiera esos rumores.

"Un día me lo encontré en un elevador iba con dos de su seguridad y le dije 'oiga, usted me debe una lana' y me dijo '¿por qué?', le dije 'porque no me esté usando, diciendo que yo ando con usted' y me dijo 'no, yo no soy es el precio de la fama' pero le dije 'no, no se haga tonto, usted me está usando a mí y no entiendo por qué"", aseguró.

Lucía Méndez también confesó que sólo ha tenido dos grandes amores en su vida: un ex novio judío y productor Pedro Torres, con quien se casó y tuvo a su hijo.

