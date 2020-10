Aracely Arámbula deslumbra en un crop top con capa y pantalón de terciopelo a la cadera

Aracely Arámbula es sinónimo de belleza y elegancia. La actriz, de 45 años de edad, no pierde ni un dejo de ese talento que la ha acompañado a lo largo de su carrera, una en la que ha protagonizado exitosos dramáticos en la televisión.

Aracely Arámbula enamora en top transparente con rayas verticales que enmarcan su torso La actriz nunca decepciona con sus atuendos

Además de su capacidad para interpretar cualquier personaje, la belleza de Aracely hipnotiza a los televidentes. Tiene un estilo personal que se balancea entre lo elegante y sensual, ejemplificado a la perfección con un crop top fuera de este mundo.

Aracely Arámbula, para una de sus presentaciones, utilizó un fabuloso crop top de malla con capa incorporada. Lo combinó con un pantalón de terciopelo a la cadera, dejando atónitos a las personas en la audiencia y logrando su objetivo: impactar y dar de que hablar.

Aracely Arámbula "dedica" su reciente canción a Luis Miguel

'Malas Noticias' es el nombre de la nueva canción de Aracely que suena en las radios y en las plataformas de streaming. La actriz ha dicho que va dedicada a todas sus relaciones pasadas pero sus fans se preguntan ¿Luis Miguel es el principal?

En una entrevista con el diario Reforma, la protagonista de La Doña comentó sobre la canción, la cual en una de sus líneas deja claro a uno de sus ex galanes que no es 'inolvidable', y aclaró "Lo que yo te puedo decir es que yo no soy egoísta, que no se lo puedo dedicar a una sola persona, porque mi vida no depende de una sola persona. Va dedicada a varios… y los que faltan…".

Aracely Arámbula enamora en coqueto mini top de lunares y short blanco de organza La protagonista de La Doña fascina al público

En entrevistas pasadas, Aracely Arámbula afirmó que tiene novio pero no lo ha dado a conocer "Es que no tengo novio público, pero yo tengo a mi amor… Sí tengo un galán. Claro y mis amigos muy cercanos saben, ya después te diré quién es y te lo presentaré no es nadie del medio", le comentó al periodista César Lozano.

