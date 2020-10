VIDEO: Sofía Castro recrea escena de Angélica Rivera en telenovela

Sofía Castro es una de las actrices que constantemente da de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales. Pero en esta ocasión, la hija de Angélica Rivera sorprendiño al publicar en su cuenta de TikTok un video en el que recrea una escena de su madre durante un melodrama, lo cual logró impactar a sus seguidores por el gran parecido que tienen.

En el video se puede apreciar que Sofia Castro, de 23 años de edad, quiere seguir los pasos de su madre en la actuación. Sin embargo, el clip ha causado controversia en redes sociales y dividió opiniones entre usuarios, pues algunos compararon a Sofía con su madre y recordaron su paso por Los Pinos.

"Igualita a tu mamá pero ese color de labios no te va". "No pues no tienes el mismo talento que tu madre". "Como dos gotas de agua". "Te pareces muchísimo a tu mamá". "Creo que te falta mucho, tu mamá si es una gran actriz, el mejor papel de ella fue ser la primera dama de México. "Ya nada más te falta casarte con un presidente", fueron algunos de los comentarios que recibió Sofía Castro en TikTok.

Cabe destacar que Angélica Rivera formó parte de diversas telenovelas desde la década de 1980 como Simplemente María, Mi pequeña Soledad, Alcanzar una estrella II, La pícara soñadora, La dueña, Destilando amor, entre otras que lograron consolidar su carrera en la televisión mexicana.





















