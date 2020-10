Aitana da un vistazo a su nuevo disco con Corazón sin vida con Sebastián Yatra

En varias ocasiones la cantante española Aitana dejó vislumbrar la asombrosa amistad que mantiene con el colombiano Sebastián Yatra, por lo que era de esperarse una pronta colaboración entre los artistas que hoy consolidaron con el tema Corazón sin vida, disponible ya en plataformas digitales.

En una entrevista con Publimetro, los intérpretes, quienes recientemente fueron nominados a la máxima presea de la música, el Latin Grammy, platicaron a Publimetro los detalles del tema que a su vez, es un guiño a la icónica canción del también español Alejandro Sanz, Corazón partío.

“La verdad es que estamos muy agradecidos con la vida, con Dios, por hacer esta canción juntos, por trabajar y aprender mucho uno del otro. Nosotros nos conocimos hace dos años en los Latin Grammy y tuvimos una química muy especial. Estamos cruzando los dedos porque Corazón sin vida sea muy escuchado en Latinoamérica y todos los lugares del mundo”, aseguró Aitana.

Para Sebastián Yatra, Corazón sin vida representa una oportunidad para expandir sus carreras y propuestas musicales, pero a su vez, para reafirmar una conexión más especial con sus seguidores a través de una balada moderna.

“Musicalmente la canción hace mucho sentido. Es una oportunidad para exponer nuestros trabajos. Llegar a más personas con nuestra música. Y qué bonito hacerlo con una canción que tiene mucho fondo. La producción vocal y las armonías, la voz de Aitana es muy angelical, es una canción reconfortante y eso me fascina porque no es fácil hoy en día escribir una balada y que suene actual, que no suene como si se hubiera escrito antes”, dijo el colombiano, quien hace pocas semanas también lanzó el tema No bailes sola junto a Danna Paola.

Para mostrar su admiración a Alejandro Sanz y hacer eco de la historia de la música en español, Aitana incluyó en esta nueva producción algunas estrofas de la exitosa canción Corazón partío, que en su momento rompió récords y se mantuvo por más de 70 semanas en las listas de España y Latinoamérica.

“Me pareció una gran idea incluir algunas partes de Corazón partío en este tema sobre todo porque muy romántico y quedaba perfecto. Cuando se la mostraron a Alejandro le pareció increíble. Es un tema muy presente en mi vida. Cuando terminé de escribir la canción pensé que trabajar con Sebastián iba a ser muy emocionante, así que se la mandé y él también le incluyó una parte muy bonita que hizo que quedara perfecta".

No obstante, para Aitana también fue importante trabajar con Sebastián Yatra. “Por supuesto que fue un gran reto, sobre todo porque quisimos conservar la esencia de Corazón sin vida, pero a su vez incluir las partes de la canción de Sanz, pero también la participación de Sebastián. Es una combinación muy interesante. Sebastián es un artista muy consolidado, con mucho tiempo en la industria, una persona que siempre ha luchado por sus sueños y creo que me ayudará a abrir muchas puertas, que mi canción llegue a otros públicos”.

