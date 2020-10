Aracely Arámbula luce hermosa con un corsé de encaje bordado y un pantalón a la cadera

Aracely Arámbula ahora no solo cautiva a sus fans al interactuar con ellos en Instagram, sino que llegóa TikTok para promocionar tu nuevo tema con banda titulado "Malas noticias", con el que volvió a enamorar al público con su voz.

"Tengo malas noticias, no me fue tan mal sin ti ni me faltaste, ni me doliste ni me morí", interpreta en el extracto que compartió en TikTok, luciendo de lo más natural con poco maquillaje, una gorra y una playera gris sin mangas.

Aracely Arambula deslumbra con un corsé de transparencias y un pantalón negro a la cadera

Los looks deportivos han sido sus favoritos estos días de confinamiento en casa, dejándose ver con esta playera negra coqueta, especialmente diseñada para crear consciencia sobre la prevención del cáncer de mama.

Pero una vez que Aracely Arámbula llega al set de grabación de cualquiera de sus telenovelas, se transforma totalmente según el personaje que esté representando. Y fue así como cautivó a los espectadores de La Patrona, al mostrarse en pantalla con un sexy corsé de transparencias y encaje bordado, que llevó con un pantalón a la cadera negro.

Y ha demostrado en varias ocasiones cómo combinar un corsé con distintas piezas de vestir. En una pasada alfombra roja, lució de lo más coqueta con esta prenda de transparencias y una maxi falda negra de seda con estampado multicolor.

Aracely Arámbula deslumbra con una blusa de cuello alto y transparencias con pantalón palazzo anaranjado Fue uno de los looks que mostró en La Doña 2

Para estilizar la figura y lograr una cintura sensual, nada mejor que este tipo de corsé como el que llevó Aracely Arámbula en una sesión de fotos con William Levy, una pieza negra con flores bordadas con hilo plata y recubierto de cristales en los bordes.

En otro evento, un poco menos formal, deslumbró además con un mini corsé blanco de tela satinada, con una sudadera también blanca confeccionada con seda, que aportaba un toque de sofisticación al look.

