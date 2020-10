Lucero presumen su abdomen de acero con mini top de cristales y pantalón blanco a la cadera

View this post on Instagram

"Mi consejo sería seguir tu sueño. La mayor parte de mi vida estaba en el segundo lugar antes de llegar al primer lugar. Espero que eso inspire a la gente a nunca rendirse."✊🏻🙏🏻💛 . . . . . . . . . . . . . . . . . #luceromexico #lucerohogaza #lucerinas #lucerinos #lucerito #lucero #lucerobrasileira #luceronovelas #zapatoslucero #mijares #noviadeamerica #teamlucero #lavozkidsmx @luceromexico #luceromusic #luceronobrasil #zapatoslucero #luceroamaobrasil #lazosdeamor #soytuduena #fernandocolunga #mañanaesparasiempre #mexico #luismiguel #carinhadeanjo #lucero20y20 #muchoquecontar