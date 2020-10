Una familia de diez: Mariana Botas devela si 'Martina' está realmente enamorada de su "Rommy baby"

Desde su estreno a finales del mes de agosto, la cuarta temporada de Una familia de diez ha traído numerosas sorpresas para la audiencia en las que el personaje de ‘Martina’ sin duda ha sido la gran protagonista.

La superficial hija menor de ‘Plácido López’ sorprendió en los últimos episodios de este exitoso programa de comedia al dejar de ser la “solterona” de la familia para iniciar un insospechado romance con ‘Romualdo Brayan Donovan del Toro’, un hombre mayor dueño de una flota de microbuses, del que quedó embarazada.

Tras impactar a sus peculiares familiares y a los seguidores de la serie con la noticia de su gestación, su amado “sugar daddy” prometió hacerse responsable de ella y de su bebé, por lo que decidieron comprometerse y caminarán al altar en la “boda del siglo” durante el final de temporada que será transmitido este domingo 4 de octubre.

Sin embargo, aunque parece que definitivamente habrá matrimonio, tanto para sus familiares como para el público todavía resulta increíble que la exigente ‘Martina’, que aparenta ser millonaria y vestir marcas de lujo, parta de su hogar lista para iniciar una nueva vida al lado de su “Rommy baby”, quien al parecer no cumple ninguno de sus altos estándares.

Al respecto, Mariana Botas, la actriz que interpreta al cómico personaje en esta producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, reveló si realmente su papel está tan enamorado como dice de su “Muffin love” o si se vestirá de novia sin amor.

Una familia de diez: ¿Qué siente ‘Martina’ por ‘Romualdo’?

En una reciente conversación con Las Estrellas, la intérprete de 30 años confesó que para ella la hermana de ‘Plutarco’ no está enamorada de ‘Romualdo’ sino de las posibilidades que le puede traer el dinero que este hombre posee.

"No creo que ‘Martina’ esté enamorada de él, sino del dinero que cree que tiene. ‘Martina’ es una persona muy fría y muy calculadora, ella lo que quiere es dejar de ser pobre y dejar de vivir en ese cuchitril, entonces vio en ‘Romualdo’ que tiene dinero, tiene su flota de microbuses y entonces piensa que la va a sacar de pobre. Es lo que a ella quiere", aseveró la estrella.

No obstante, Botas descartó que la joven haya quedado embarazada adrede. "Yo creo que ‘Martina’ se dejó llevar por la pasión y estaba sorprendida con ‘Romualdo’ que la lleva por sus gomichelas, que la lleva a pasear al Ajusco en el toldo de su combi, que tiene a su chofer 'Cacharpo', pero yo creo que ella en sí no quería estar embarazada, de hecho cuando está por enterarse dice: 'por favor que sea que no”, comentó.

“Entonces, no creo que haya sido con la intención de amarrarlo, se dejó llevar y ahora que está embarazada, pues ya ni modo", analizó.

En otra entrevista al medio, Mariana también habló sobre el importante cambio que tuvo su papel en esta cuarta parte de Una familia de diez y manifestó sentirse muy feliz con el hecho de que pudiera mostrar otra faceta.

“Que ‘Martina’ esta temporada haya salido con sus cosas me parece algo muy divertido, un cambio radical, porque ella todo el tiempo mantuvo su forma de ser y de tener los estándares muy altos y querer un hombre exitoso en la vida, y acabó conformándose con su peor es nada, pero me siento muy contenta de que le den la oportunidad al personaje de mostrar una faceta distinta”, confesó.

Asimismo, en la plática, confesó su sentir sobre esta relación: “Honestamente, a mí no me encanta que ‘Martina’ haya cambiado sus estándares en la vida, como que siempre se mantuvo con la idea de que ‘La nena’ era muy diferente a ella, que anda con alguien que no tiene muchas cosas. El que haya acabado con una persona mucho más grande que ella es algo sumamente contradictorio para ‘Martina’, entonces a mí en lo personal me hubiera gustado que tuviera otro giro”.

Luego de celebrar su despedida de soltera y conocer a su hijastra, la enemiga de ‘La nena’ se casará en el final de Una familia de diez este domingo 4 de octubre a las 7:30 de la noche por Las Estrellas. Por fortuna, al terminar este último episodio, la aventura continuará pues también se estrenará la quinta temporada de la serie.

